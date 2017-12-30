Захватчику здания "Укрпочты" в Харькове могут пустить пулю снайпера в голову

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Антон Геращенко допускает, что захватчик отделения "Укрпочты" в Харькове оказался грабителем и взял заложников, рассчитывая покинуть место преступления с награбленным. Об этом заявил Геращенко написал в Facebook.

"Сегодня в Харькове в одно из отделений Укрпочты с целью вооруженного ограбления зашёл мужчина с предметом похожим на пистолет. В это время там находилось 9 человек. Там были как сотрудники почты, так и посетители. В том числе двое детей. Кто то успел позвонить 102 и вызвать полицию", — пишет он.

Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. "Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том что он берет всех в заложники", — написал Геращенко.

По его словам, в настоящий момент отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции.

"Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову", — добавил Геращенко.

На месте события находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

С грабителем, ставшим после захвата заложников — террористом, ведутся переговоры. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что в отделении "Укрпочты" мужчина удерживает людей. Он якобы со взрывчаткой.