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    Захватчику здания "Укрпочты" в Харькове могут пустить пулю снайпера в голову

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    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (6)

    (обновлено: )69434
    На месте события находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач. С грабителем, ставшим после захвата заложников — террористом, ведутся переговоры.
    Захват Укрпочты в Харькове
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Антон Геращенко допускает, что захватчик отделения "Укрпочты" в Харькове оказался грабителем и взял заложников, рассчитывая покинуть место преступления с награбленным. Об этом заявил Геращенко написал в Facebook.

    "Сегодня в Харькове в одно из отделений Укрпочты с целью вооруженного ограбления зашёл мужчина с предметом похожим на пистолет. В это время там находилось 9 человек. Там были как сотрудники почты, так и посетители. В том числе двое детей. Кто то успел позвонить 102 и вызвать полицию", — пишет он.

    Захват Укрпочты в Харькове
    pravda.com.ua
    Захват здания "Укрпочты" в Харькове: первые кадры с места ЧП

    Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. "Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том что он берет всех в заложники", — написал Геращенко.

    По его словам, в настоящий момент отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции.

    "Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову", — добавил Геращенко.

    На месте события находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

    С грабителем, ставшим после захвата заложников — террористом, ведутся переговоры. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям.

    Напомним, СМИ ранее сообщили, что в отделении "Укрпочты" мужчина удерживает людей. Он якобы со взрывчаткой.

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