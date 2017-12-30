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    Среди заложников в здании "Укрпочты" в Харькове 9 взрослых и двое детей

    (обновлено: )62506
    Как отметил спикер Нацполиции, мужчина в маске зашел в отделение почты с целью ограбления. В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.
    Захват Укрпочты в Харькове
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Вооруженный человек, захвативший отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, сообщает "112 Украина".

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    "Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", — сообщил Бех.

    Фото со страницы Полиции Харькова в Facebook
    Захват "Укрпочты" в Харькове

    Также, по словам Ярослава Тракало, спикера Нацполиции, мужчина в маске зашел в отделение почты с целью ограбления.

    В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

    Напомним, СМИ ранее сообщили, что в отделении "Укрпочты" мужчина удерживает людей. Он якобы со взрывчаткой.

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