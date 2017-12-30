Среди заложников в здании "Укрпочты" в Харькове 9 взрослых и двое детей

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Вооруженный человек, захвативший отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, сообщает "112 Украина".

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"Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", — сообщил Бех.

Фото со страницы Полиции Харькова в Facebook Захват "Укрпочты" в Харькове

Также, по словам Ярослава Тракало, спикера Нацполиции, мужчина в маске зашел в отделение почты с целью ограбления.

В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что в отделении "Укрпочты" мужчина удерживает людей. Он якобы со взрывчаткой.