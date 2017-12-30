Отпуск сорван. Полиция и СБУ Харькова переведены на усиленный режим из-за захвата "Укрпочты"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Харьковская полиция и управление Службы безопасности работают в усиленном режиме из-за захвата отделения "Укрпочты". Об этом сообщил в комментарии "112 Украина" нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко.

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"И полиция, и СБУ Харькова переведены на усиленный режим несения службы. Все вызваны из отпусков, все подняты по команде, что есть угроза терроризма. Однако, мы подозреваем, что это скорее всего локальный случай. Просто отдельный гражданин решил перед Новым годом ограбить почту, получить деньги. За это придется отвечать", — заявил Геращенко.

pravda.com.ua Захват "Укрпочты" в Харькове

Он подчеркнул, что происходящие события оперативно отслеживаются главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Нацполиции Сергеем Князевым. Им обо всем докладывают по телефону.

На место направили спецподразделение полиции "КОРД".

Напомним, СМИ ранее сообщили, что в отделении "Укрпочты" мужчина удерживает людей. Он якобы со взрывчаткой.