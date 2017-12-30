Захват здания "Укрпочты" в Харькове: первые кадры с места ЧП

В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" мужчина захватил отделение "Укрпочты". Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди, передает "Украинская правда".

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Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники.

В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.