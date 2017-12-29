Хроника 28 декабря: старт медреформы, электроэнергия опять подорожает, выплаты пленным

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 28 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит дать старт медицинской реформе в стране, глава МВД анонсировал вертолетную службу спасения, к тому же власти предлагают выплатить по 100 тыс грн освобожденным из плена. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко дал старт медреформе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит дать старт медицинской реформе в стране. Документ предусматривает введение системы гарантий для полной оплаты гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств за счет государственного бюджета. Новый механизм финансирования будет вводится постепенно, на первичном уровне уже с 2018 по 2020 год.

Аваков анонсировал вертолетную службу спасения

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что с 2018 года в системе МВД будет создана новая государственная вертолетная служба спасения. В МВД напомнили, что недавно подразделения ГСЧС получили транспортные средства, которые предназначены для групп по гуманитарному разминированию и будут использоваться для транспортировки пиротехников до мест и районов обнаружения мин, неразорванных снарядов.

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В 2018 году электроэнергия опять подорожает

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 28 декабря решила поднять в 2018 году прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию. Стоимость электроэнергии вырастет на 16,2% два этапа: с 1 января — на 9,5%, с 1 апреля — на 6,1%. Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми большими в Европе.

Власти предлагают выплатить по 100 тыс грн освобожденным из плена

Министерство социальной политики Украины предлагает Кабмину выплатить по 100 тысяч гривен социальной помощи всем, кто был освобожден из плена на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил на итоговой пресс-конференции в четверг глава ведомства Андрей Рева. Он пообещал, что всем, кто был официально трудоустроен до попадания в плен в Донбассе, будет засчитан трудовой стаж.

Глава "Укроборонпрома" опроверг сообщения об отставке

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов не намерен уходить в отставку. Он опроверг информацию ряда СМИ о своей отставке и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

Стрельба в Княжичах: высокопоставленного фигуранта восстановили в должности

Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-начальника управления уголовного розыска Национальной полиции Киева Леонида Куряту, который проходит в качестве подозреваемого по делу о смертельное перестрелке в селе Княжичи Киевской области. Об этом сообщил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

В Одесской области нашли километровый спиртопровод

Пограничники обнаружили почти километровый трубопровод, предназначенный для перекачки спирта в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Согласно сообщению пресс-центра Госпогранслужбы, резиновый шланг длиной 900 метров был закопан на глубину 10 см и вел от окраины села Павловка к государственной границе на территорию непризнанного Приднестровья.

В Днепре ветераны АТО блокировали автовокзал

Ветераны АТО в четверг блокировали выезды из автовокзала в Днепре с требованием разобраться в ситуации с препятствованием льготному проезду участников боевых действий, сообщил командир роты "Азов" Родион Кудряшов. Инцидент произошел когда кассир автовокзала отказал атошнику в продаже льготного билета по удостоверению участника боевых действий (УБД).

Сын Шуфрича получил условный срок за ДТП

Сын народного депутата Нестора Шуфрича, который сбил мужчину в Киеве, приговорили к условному сроку. По словам адвоката пострадавшего Вячеслава Лысенко: "Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год".

Загорелась рождественская ярмарка в центре Львова

В центре Львова на проспекте Свободы произошел пожар на территории рождественской ярмарки. До прибытия спасателей работники муниципальной дружины пытались ликвидировать горение с помощью огнетушителей. Огонь уничтожил в ларьке продукты питания и оборудование. Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг распустил национальный парламент. Перед этим, согласно итальянской конституции, глава государства принял у себя премьер-министра страны Паоло Джентилони и спикеров обеих палат законодательного органа. В связи с окончанием срока полномочий законодательного органа должны состояться очередные парламентские выборы.

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Именно 28 декабря 1895 года в Париже в "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат "Синематограф".