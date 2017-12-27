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    ВСУ сообщили о попытке срыва новогоднего перемирия

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (356)

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    В течение прошлых суток по данным штаба АТО, ополченцы 6 раз нарушили режим тишины, вследствие обстрелов трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы, один погиб.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины  сообщают о продолжающихся обстрелах позиций сил АТО и попытке срыва договоренностей Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников.

    В течение прошлых суток по данным штаба АТО, ополченцы 6 раз нарушили режим тишины, вследствие обстрелов трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы, один погиб.

    "На Луганском направлении, в вечернее время, враг не придерживался условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского, противник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительным укреплениям Вооруженных сил Украины. Также, из стрелкового оружия российские наемники беспокоили защитников Станицы Луганской", — сообщает штаб АТО в Facebook.

    При этом, оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны силовиков за минувшие сутки.

    Обмен пленными в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обмен военнопленных. В ожидании чуда

    "За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины не зафиксировано. Обстановка остается стабильной", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

    ВСУ один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    "Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (АГС), противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

    По данным ведомства, обстрел велся в направлении населенного пункта Калиновка.

    "По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — сообщил собеседник агентства.

    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, но силовики и ополченцы уже обменялись обвинениями о нарушениях режима тишины.

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