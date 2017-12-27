ВСУ сообщили о попытке срыва новогоднего перемирия

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины сообщают о продолжающихся обстрелах позиций сил АТО и попытке срыва договоренностей Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников.

В течение прошлых суток по данным штаба АТО, ополченцы 6 раз нарушили режим тишины, вследствие обстрелов трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы, один погиб.

"На Луганском направлении, в вечернее время, враг не придерживался условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского, противник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительным укреплениям Вооруженных сил Украины. Также, из стрелкового оружия российские наемники беспокоили защитников Станицы Луганской", — сообщает штаб АТО в Facebook.

При этом, оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны силовиков за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины не зафиксировано. Обстановка остается стабильной", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

ВСУ один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (АГС), противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрел велся в направлении населенного пункта Калиновка.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — сообщил собеседник агентства.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, но силовики и ополченцы уже обменялись обвинениями о нарушениях режима тишины.