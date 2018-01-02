Донбасс: первые дни нового года, первые тревожные дни

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

В последние дни уходящего 2017 года обстановка в прифронтовых районах Донбасса несколько стабилизировалась, количество обстрелов мирных территорий значительно сократилось, информация о жертвах среди мирного населения, о масштабных разрушениях и повреждениях жилых домов, к счастью, пока не поступает.

В то же время, несмотря на достигнутые в Минске договоренности о прекращении огня в Донбассе, так называемое новогоднее перемирие соблюдается не везде. В окрестностях Авдеевки и Ясиноватой, в районе Горловки, а также на северной и западной окраинах Донецка перестрелки все же продолжаются, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии.

"Украинская сторона очередной раз нарушила новогоднее перемирие и ударила из 120-мм минометов по району поселка Еленовка. Важно отметить, что впервые с начала перемирия противник применил 120-мм миномет. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, из них по двум населенным пунктам, Трудовские (Петровский район Донецка, — Авт.) и Жабичево (окрестности донецкого аэропорта, — Авт.) впервые с начала перемирия применялись 82 мм минометы, по другим — гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе совета министров самопровозглашенной ДНР.

Накануне в столице Донбасса подвели неутешительные итоги вооруженного конфликта в регионе в 2017 году. Так, по данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики всего за минувший год со стороны украинской армии было зафиксировано более 15 тысяч нарушений режима прекращения огня. Сообщается, что по городам и поселкам ДНР выпущено более 100 000 мин и артиллерийских снарядов из запрещенных Минскими соглашениями тяжелых орудий.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия обстрела в Донецкой области

"В течение года в результате агрессии украинских силовиков в общей сложности было разрушено и повреждено 1149 домостроений и объектов инфраструктуры республики. Целенаправленно обстреливались жизненно-важные объекты обеспечения, школы, больницы. Среди мирных жителей республики погибли 31, из них двое детей, и получили ранения 236, из них 14 детей. По фактам данных преступлений генеральной прокуратурой ДНР возбуждено более 4000 уголовных дел. Отправлено в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд более 1000 материалов с доказательствами преступлений украинских силовиков против мирных жителей Донбасса…", — заявили в самопровозглашенной республике.

Также в Донецке обратили внимание на то, что систематические вооруженные провокации ВСУ и националистических батальонов вдоль линии соприкосновения по-прежнему приводят к безвозвратным потерям украинской армии. По данным местных властей количество погибших украинских солдат за 2017 год составляет около 500 человек, ранения различной степени тяжести получили более 1500 военнослужащих. При этом в самопровозглашенной ДНР полагают, что украинское военное руководство, боясь ответственности за гибель военнослужащих ВСУ, скрывает от общественности истинные цифры потерь.

К слову, в офисе уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике тоже привели статистику смертности и полученных ранений мирных жителей и военнослужащих в результате боевых действий на территории ДНР. По информации омбудсмена в минувшем году в республике погибли 278 человек, среди которых 247 военнослужащих и 31 мирный житель, в том числе двое детей в возрасте до 18 лет. При этом с начала вооруженного конфликта в самопровозглашенной ДНР погибли 4567 человек, среди которых 605 женщин и 3962 мужчин, в том числе 76 детей в возрасте до 18 лет.

Напомним, что 20 декабря в Минске прошло заключительное в 2017 году заседание Контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. На встрече участники переговорного процесса подтвердили приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 23 декабря. Следующая встреча переговорщиков в столице Белоруссии запланирована на 18 января 2018 года.

УНИАН Украинский военнослужащий в зоне проведения АТО в Донецкой области, ноябрь 2017

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В Донецке надеются, что новогодние и рождественские праздники в регионе пройдут в мирной обстановке, но не исключают, что в случае обострения военной ситуации и увеличения количества обстрелов видеоконференция Контактной группы может пройти гораздо раньше. А вот местное население в своем большинстве в чередующиеся одно за другим тематические перемирия и тем более в скорейшее окончание войны на Донбассе уже давно не верят. Сейчас люди хотят только одного — тишины и спокойствия, забыть и не думать о разрушительных обстрелах хотя бы в эти новогодние и рождественские праздники.