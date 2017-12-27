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    Фотоленты

    Обмен пленными в Донбассе: первые кадры на свободе

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (382)

    (обновлено: )76830
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Военопленные из ЛНР и ДНР готовятся выходить из автобуса для обмена пленными в Донецкой области
    Военопленные из ЛНР и ДНР готовятся выходить из автобуса для обмена пленными в Донецкой области
    Военнопленные из ЛНР садятся в автобус для совершения обмена пленными в Донецкой области
    Освобожденные в 2016 году Владимир Жемчугов и Мария Варфоломеева и Юрий Бирюков в боевом вертолете готовятся встречать пленных
    Освобожденная в 2016 году Мария Варфоломеева и Президент Украины Петр Порошенко
    Петр Порошенко и Степан Полторак в штабе во время обмена пленными в Горловке
    Обмен военнопленными около Горловки
    Обмен военнопленными около Горловки
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Anatolii STEPANOV / AFP
    Военопленные из ЛНР и ДНР готовятся выходить из автобуса для обмена пленными в Донецкой области
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Военопленные из ЛНР и ДНР готовятся выходить из автобуса для обмена пленными в Донецкой области
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Военнопленные из ЛНР садятся в автобус для совершения обмена пленными в Донецкой области
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Освобожденные в 2016 году Владимир Жемчугов и Мария Варфоломеева и Юрий Бирюков в боевом вертолете готовятся встречать пленных
    facebook.com/maria.varfolomeeva
    Освобожденная в 2016 году Мария Варфоломеева и Президент Украины Петр Порошенко
    facebook.com/maria.varfolomeeva
    Петр Порошенко и Степан Полторак в штабе во время обмена пленными в Горловке
    facebook.com/yuri.biriukov
    Обмен военнопленными около Горловки
    twitter.com/prm_ua
    Обмен военнопленными около Горловки
    twitter.com/prm_ua
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Anatolii STEPANOV / AFP
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    facebook.com/reutski
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    facebook.com/reutski
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    facebook.com/reutski
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    facebook.com/reutski
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    REUTERS Valentyn Ogirenko

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    Процесс обмена пленными в Донбассе завершен, Киеву переданы 74 человека, которые находились на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в среду представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

    Смотрите также: Подготовка к обмену пленными

    Таким образом, в среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта.

    Президент Петр Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить пленных, переданных Украине в рамках обмена с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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