Обмен пленными в Донбассе: первые кадры на свободе

Процесс обмена пленными в Донбассе завершен, Киеву переданы 74 человека, которые находились на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в среду представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Смотрите также: Подготовка к обмену пленными

Таким образом, в среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта.

Президент Петр Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить пленных, переданных Украине в рамках обмена с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.