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    Новогоднее перемирие. Военные сообщили о погибшем и раненых в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (398)

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    Как отметили в штабе АТО, всего в течение прошлых суток ополченцы совершили 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ, в одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Пресc-центр штабу АТО/Facebook

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. 

    Встреча в Борисполе украинцев, освобожденных из плена в Донбассе
    Facebook Адміністрація Президента України
    Как встречали освобожденных из плена в Донбассе украинцев
    Военные заявили в субботу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 6 раз открывали огонь по их позициям, в результате один украинский военный погиб, двое ранены.

    "Всего в течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов. В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

    По сообщениям украинских силовиков, на луганском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся вокруг Луганского.

    На Донецком направлении из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских силовиков у Каменки, Верхнеторецкого и шахты Бутовка.

    Напомним, 27 декабря, между ополченцами и Киевом прошел большой обмен пленными.

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