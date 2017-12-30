Новогоднее перемирие. Военные сообщили о погибшем и раненых в Донбассе

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина.

Военные заявили в субботу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 6 раз открывали огонь по их позициям, в результате один украинский военный погиб, двое ранены.

"Всего в течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов. В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

По сообщениям украинских силовиков, на луганском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся вокруг Луганского.

На Донецком направлении из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских силовиков у Каменки, Верхнеторецкого и шахты Бутовка.

Напомним, 27 декабря, между ополченцами и Киевом прошел большой обмен пленными.