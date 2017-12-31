Абсолютная тишина. ВСУ не зафиксировали в Донбассе ни одного обстрела

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что не зафиксировали в предновогоднее воскресенье, 31 декабря, ни одного обстрела вдоль линии разграничения сторон конфликта в Донбассе.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

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"Предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00, вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", — говорится в сообщении в Facebook пресс-центра Штаба антитеррористической операции.

В среду, 27 декабря, состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.