Спецкор: перемирие на Донбассе работает - интенсивность огня снижена

РИА Новости Укриана — Радиостанция Голос столицы

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с 00:00 вчерашнего дня вступило в силу новое, новогодне-рождественское перемирие. Однако впоследствии в штабе проведения антитеррористической операции заявили, что боевики нарушили договоренности и обстреляли украинские позиции на Светлодарской дуге.

Более подробно об обстановке в зоне АТО в эфире радиостанции Голос столицы рассказал специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

В штабе АТО сообщают, что боевики трижды обстреливали украинские позиции. Что Вам известно? Какие направления и как часто велись обстрелы?

— Действительно сейчас здесь достаточно спокойно, по крайней мере, в Донецке выстрелы точно не слышны. И если были какие-то обстрелы по официальным данным, мы понимаем, что это было только стрелковое оружие, и, к счастью, запрещенное вооружение не используется — это точно. То есть, есть надежда на то, что новогодние праздники в регионе пройдут достаточно спокойно.

Кроме Светлодарской дуги, какие еще точки обстреливают боевики с определенной периодичностью?

— Говорят о том, что стреляли под Авдеевкой, но опять же стреляли максимум из пулеметов, и опять же под Мариуполем в селах в районе Широкино были слышны выстрелы. Но, тем не менее, можно говорить о том, что интенсивность ведения огня однозначно снижается. По словам местных жителей и информации тех СМИ, которые находятся по другую сторону, в общем достаточно спокойно. В общем, стороны действительно пытаются соблюдать это перемирие. Это шестое перемирие с начала года, и можно говорить о том, что есть надежда на то, что оно будет поддерживаться.

Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области

Какая гуманитарная ситуация в целом в Донецке? Местные жители готовятся к праздникам? РИА Новости | Перейти в фотобанк Обмен пленными. Украинцев меняют на украинцев?

— Да, есть все-таки какое-то предновогоднее настроение, есть определенный ажиотаж. Нужно понимать, что в том же Донецке осталось сейчас меньше людей, чем было, безусловно, это в основном пожилые люди. Есть елочные базары, есть даже очереди в магазинах, но это безусловно не то, что было ранее, и есть ощущение того, что праздник-то безусловно состоится, но это будет праздник такой — со слезами на глазах. И говорить о том, что чего-то в магазинах не хватает — нет, такого нет. То есть всего хватает, все достаточно дорого, дороже, чем на мирной территории, но, тем не менее, при желании купить можно все — от лекарств до шампанского и конфет, — все это есть.

Какая ситуация сейчас на пунктах въезда и выезда из зоны АТО?

— Чуть больше стало машин, чем, допустим, неделю назад. Но, опять же, это все объяснимо, поскольку люди в общем-то едут к родственникам и по ту, и по эту сторону. То есть в обычном состоянии — очередь до ста машин, то сейчас и до 200 бывает, и большей частью выезжают с той стороны. Пункты пропуска работают в штатном режиме, и проехать их в общем-то сейчас не составляет особого труда, несколько часов — и пересечь можно. И нет провокаций, к счастью. Вот обстрелов нет на пунктах пропуска, нет каких-либо задержек, то есть все работает в условно штатном режиме, конечно.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото

Какова ситуация в районе Донецкой фильтровальной станции и Авдеевской промзоны?

— Я уже говорил, что в Авдеевке были выстрелы в последние сутки зафиксированы, но это стрелковое оружие, то есть можно говорить о том, что там условно спокойно. ОБСЕ говорила, писала, отчитывалась, что в районе фильтровальной станции были обстрелы в позапрошлые сутки, то есть 21-22 числа, но сейчас на всей линии разграничения достаточно спокойно, и, в том числе, в районе Донецкой фильтровальной станции — там сейчас выстрелов нет.

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Напомним, ранее спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков сообщал, что к Новому году на Донбассе привычно ждут обострения.

В пятницу сообщалось, что народная милиция самопровозглашенной "Луганской народной республики" подтвердила свое намерение придерживаться режима прекращения огня, объявленного с 23 декабря.