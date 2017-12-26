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    Обмен пленными. Украинцев меняют на украинцев?

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (349)

    (обновлено: )546130
    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, обмен пленных, 80% которых составляют граждане Украины, серьезно бьет по концепции "украинско-российской войны", которую информационно поддерживает действующая власть.
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Украина готова 27 декабря передать 306 граждан в ОРДЛО в обмен на 74 своих пленных. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко. При этом, по соображениям безопасности, время и место обмена стороны сообщат только утром 27 декабря.

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    Кроме того, в начале недели появилось сообщение о готовности участвовать в обмене пленными журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, осужденных ранее на 9 лет за "сепаратизм и пособничество террористам".

    По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, пытаясь включить в список пленных оппозиционных журналистов, власть хочет решить очень неудобную для себя проблему.

    "Не секрет, что нахождение всех этих людей в местах не столь отдаленных делает украинскую власть предметом критики. Попытка выбросить неугодных из страны — возможность одним махом решить эту проблему. Для власти это достаточно стандартный прием, как, например, лишить гражданства Михаила Саакашвили или депутата Андрея Артеменко. Цель — избавиться от токсичных активов политических и информационных, удалить этих людей из Украины", — отмечает Бортник.

    Эксперт обращает внимание на то, что запланированный обмен пленными на 80% состоит из граждан Украины.

    "По сути, украинцев меняют на украинцев. При том, что Конституция и закон о гражданстве прямо запрещена выдача наших граждан, их изгнание из страны. Это абсолютная дикость. Сам факт такого обмена серьезно бьет по концепции "украинско-российской войны", которую власть поддерживает информационно. Большой имиджевый урон наносится и анти-террористической операции. Власть выдает террористам украинских граждан. Где в мире такое позволено", — говорит политолог.

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    По мнению Бортника, обмен пленными в конечном итоге все же состоится.

    "Власть пошла на этот шаг, в первую очередь, под давлением Запада. Но в этой ситуации руководство страны проигрывает не только информационно, но и тактически", - резюмировал эксперт.

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