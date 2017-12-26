Обмен пленными. Украинцев меняют на украинцев?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украина готова 27 декабря передать 306 граждан в ОРДЛО в обмен на 74 своих пленных. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко. При этом, по соображениям безопасности, время и место обмена стороны сообщат только утром 27 декабря.

Кроме того, в начале недели появилось сообщение о готовности участвовать в обмене пленными журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, осужденных ранее на 9 лет за "сепаратизм и пособничество террористам".

По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, пытаясь включить в список пленных оппозиционных журналистов, власть хочет решить очень неудобную для себя проблему.

"Не секрет, что нахождение всех этих людей в местах не столь отдаленных делает украинскую власть предметом критики. Попытка выбросить неугодных из страны — возможность одним махом решить эту проблему. Для власти это достаточно стандартный прием, как, например, лишить гражданства Михаила Саакашвили или депутата Андрея Артеменко. Цель — избавиться от токсичных активов политических и информационных, удалить этих людей из Украины", — отмечает Бортник.

Эксперт обращает внимание на то, что запланированный обмен пленными на 80% состоит из граждан Украины.

"По сути, украинцев меняют на украинцев. При том, что Конституция и закон о гражданстве прямо запрещена выдача наших граждан, их изгнание из страны. Это абсолютная дикость. Сам факт такого обмена серьезно бьет по концепции "украинско-российской войны", которую власть поддерживает информационно. Большой имиджевый урон наносится и анти-террористической операции. Власть выдает террористам украинских граждан. Где в мире такое позволено", — говорит политолог.

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По мнению Бортника, обмен пленными в конечном итоге все же состоится.

"Власть пошла на этот шаг, в первую очередь, под давлением Запада. Но в этой ситуации руководство страны проигрывает не только информационно, но и тактически", - резюмировал эксперт.