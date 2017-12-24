Донбасс за год: перемирия, обстрелы, эскалации

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В среду Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе на последнем в нынешнем году заседании призвала прекратить огонь в зоне конфликта с 23 декабря. Как сообщил постпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов, Контактная группа подчеркнула необходимость обеспечить мир и спокойствие на Донбассе в связи с предстоящими Рождественскими и Новогодними праздниками.

"Руководствуясь ранее достигнутыми договорённостями, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 часов 23 декабря 2017 года", — сообщил Грызлов по окончании переговоров в Минске.

Читайте также: Порошенко на растяжке между США и олигархами. Экспертиза событий недели

По словам Грызлова, контактная группа подчеркнула необходимость издания или возобновления соответствующих приказов, включающих дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня.

В целом в 2017 году о прекращении огня в Донбассе и объявлении режима тишина договаривались не раз, однако всегда договоренности заканчивались одинаково — обстрелами. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Обстрелы и режим ЧП

В минувшем году перед Новогодними праздниками очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря. Вместе с тем уже 31 декабря президент Петр Порошенко в ходе визита в Донецкую область заявил, что хотя интенсивность обстрелов снизилась, никакого режима тишины, о котором было договорено, нет.

К середине января ситуация, как отмечали стороны, более стабилизировалась и нарушений режима прекращения огня в Донбассе стало меньше, однако уже к концу месяца конфликт снова перешел в эскалацию. Стороны конфликта обвинили друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. В конце января подверглась обстрелу Авдеевка, военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в этом районе, в итоге в городе был введен режим ЧП, а президент прервал свой визит в Германию.

Также из-за обстрелов была обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. На этом фоне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что режима прекращения огня фактически не существует.

К середине февраля число обстрелов, по данным ОБСЕ, уменьшилось однако осталось "неприемлемо высоким". В ДНР также заявляли, что режим прекращения огня фактически выполняется.

В середине марта режим тишины вводился для восстановления поврежденных линий электропередачи (ЛЭП) возле Авдеевки. Тогда в результате обстрелов без электричества снова осталась и Донецкая фильтровальная станция. После ремонтных работ обстрелы возобновились, и Контактная группа в Минске согласовала "Пасхальное перемирие" — полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Вместе с тем после введения очередного режима тишины жители прифронтовых районов Донбасса сообщали об участившихся перестрелках, хотя залпов и разрывов артиллерийских орудий стало несколько меньше. Полной тишины таким образом не последовало, и стороны обвинили друг друга в срыве.

Очередной режим бессрочного прекращения огня в Донбассе в силу 1 июня, но полного затишья по-прежнему не последовало и Контактная группа договорилась о перемирии с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Этот режим также полностью не соблюдался и с 25 августа было объявлено "школьное перемирие", которое к полному прекращению огня также не привело.

Недолгосрочные перемирия

Напомним, что первое соглашение в Минске о режиме прекращение огня с начала АТО было достигнуто 5 сентября 2014 года, но в тот же день стали появляться сообщения об обстрелах. В этом же месяце был подписан меморандум, по которому при посредничестве ОБСЕ определялась демилитаризованная зона по линии соприкосновения сторон. Также начала работу рабочая группа совместного Центра по контролю и координации (СЦКК), а интенсивность боевых действий заметно снизилась.

В декабре 2014 года на линии соприкосновения наступило затишье, стороны конфликта начали отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, но уже начало 2015 года ознаменовалось кровавыми обстрелами и Дебальцевским котлом. После этого последовало согласование Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который также определял очередной режим прекращения огня.

В целом с 2015 года в Минске согласовывались режимы прекращения огня как после этапов усиления обстрелов, так и к новогодним праздникам, Пасхе и 1 сентября, однако все объявленные затишья так или иначе нарушились, ни одна из сторон на себя ответственность в срывах договоренностей не брала.

Нынешний же год в урегулировании кризиса в Донбассе завершается решением российской стороны прекратить деятельность в рамках СЦКК. Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что такое решение значительно увеличивает риски эскалации конфликта в Донбассе. Также сообщалось об обстрелах Новолуганского Донецкой области из "Града", в результате которых пострадали мирные жители, а 38 домов получили повреждения.

Наряду с этим открытым остается и вопрос решения кризиса в Донбассе при участии миротворцев. Напомним, что официальный Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

По материалам открытых источников интернет