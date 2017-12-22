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    Обмен пленными в Донбассе. Порошенко пообещал Меркель приложить усилия

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (340)

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    Меркель и Порошенко подчеркнули важность согласия о скорейшем обмене пленными, которые удерживаются по обе стороны линии соприкосновения.
    Петр Порошенко и Ангела Меркель в Берлине
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель пообещал приложить все усилия для скорейшего обмена пленными.

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    Об этом сообщил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Георг Штрайтер, передает официальный сайт кабмина.

    По его словам, "в центре разговора стояла реализация минских соглашений для мирного урегулирования на востоке Украины".

    Порошенко и Меркель "поприветствовали решение трехсторонней контактной группы от 20 декабря о рождественском перемирии. Порошенко и Меркель выразили согласие, что это решение должно привести к долгосрочной стабилизации ситуации в сфере безопасности".

    Меркель и Порошенко также подчеркнули важность согласия о скорейшем обмене пленными, которые удерживаются по обе стороны линии соприкосновения. "Президент Порошенко подчеркнул, что приложит усилия, чтобы этот обмен состоялся как можно быстрее", — сообщил Штрайтер.

    Напомним, в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуация в Донбассе.

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