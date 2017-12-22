Обмен пленными в Донбассе. Порошенко пообещал Меркель приложить усилия

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель пообещал приложить все усилия для скорейшего обмена пленными.

Об этом сообщил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Георг Штрайтер, передает официальный сайт кабмина.

По его словам, "в центре разговора стояла реализация минских соглашений для мирного урегулирования на востоке Украины".

Порошенко и Меркель "поприветствовали решение трехсторонней контактной группы от 20 декабря о рождественском перемирии. Порошенко и Меркель выразили согласие, что это решение должно привести к долгосрочной стабилизации ситуации в сфере безопасности".

Меркель и Порошенко также подчеркнули важность согласия о скорейшем обмене пленными, которые удерживаются по обе стороны линии соприкосновения. "Президент Порошенко подчеркнул, что приложит усилия, чтобы этот обмен состоялся как можно быстрее", — сообщил Штрайтер.

Напомним, в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуация в Донбассе.