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    Киев соблюдает объявленное в Донбассе перемирие

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (378)

    (обновлено: )14302
    В самопровозглашенной ЛНР заявили, что обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины 23 декабря не зафиксировано.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    ДОНБАСС, 23 дек — РИА Новости Украина. Украинские военные соблюдают объявленное в Донбассе перемирие, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

    "Обстрелов со стороны ВСУ 23 декабря не зафиксировано. Режим тишины соблюдается", — говорится в сообщении.

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    В Донбассе каждый день хоронят мирных жителей

    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе 20 декабря в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. 

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    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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