ОБСЕ заявила о максимальном числе обстрелов за год в Донбассе

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Председатель СММ ОБСЕ Ертурул Апакан заявил, что в Донбассе резко выросло количество обстрелов, передает УНН.

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По его словам, вечером в понедельник начался обстрел поселка Новолуганское из "Града".

"Мы с беспокойством отмечаем резкое ухудшение ситуации. Количество нарушений режима прекращения огня достигла уровня, которого мы не фиксировали с февраля этого года", — отметил Апакан.

За период с 11 по 17 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала почти 16 тысяч нарушений прекращения огня. Это на 35% больше, чем за предыдущую неделю.

Как сообщалось ранее, все российские и украинские офицеры из совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня во вторник благополучно пересекли линию соприкосновения в Донбассе.