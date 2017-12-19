наверх
19.12.201718:20
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ОБСЕ заявила о максимальном числе обстрелов за год в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (331)

    (обновлено: )102
    За период с 11 по 17 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала почти 16 тысяч нарушений прекращения огня. Это на 35% больше, чем за предыдущую неделю.
    Автомобили ОБСЕ
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Председатель СММ ОБСЕ Ертурул Апакан заявил, что в Донбассе резко выросло количество обстрелов, передает УНН.

    Читайте также: Мир для Донбасса снова никому не нужен, снова переносится

    По его словам, вечером в понедельник начался обстрел поселка Новолуганское из "Града".

    "Мы с беспокойством отмечаем резкое ухудшение ситуации. Количество нарушений режима прекращения огня достигла уровня, которого мы не фиксировали с февраля этого года", — отметил Апакан.

    За период с 11 по 17 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала почти 16 тысяч нарушений прекращения огня. Это на 35% больше, чем за предыдущую неделю.

    Как сообщалось ранее, все российские и украинские офицеры из совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня во вторник благополучно пересекли линию соприкосновения в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос. Видео
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент