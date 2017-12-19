Мир для Донбасса снова никому не нужен, снова переносится

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Несмотря на отсутствие у украинских властей политической воли, решений и желания урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе мирным путем представители народных республик по-прежнему считают «Минск» единственной и безальтернативной площадкой для достижения устойчивого мира в регионе. ru.wikipedia.org Генерал Кларк: к вопросу о миротворцах на Донбассе

Об этом подводя итоги года, заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.



"Относительно Минского процесса, я могу сказать, что год был достаточно тяжелый. Мы, по-прежнему, участвуем в этом процессе и являемся надежным партнером в переговорах. Если брать основной документ – это Комплекс мер, который был поддержан и одобрен Советом безопасности ООН, то все пункты Комплекса мер взаимосвязаны, и все они основываются на политических пунктах. Достичь стабильного и устойчивого режима прекращения огня без понимания политических перспектив очень затруднительно. Из-за отсутствия четкой позиции украинской стороны в переговорном процессе, нам двигаться дальше крайне сложно", – сообщила руководитель дипведомства ДНР.

Говорить о реальных подвижках и достижениях в части урегулирования военного конфликта на Донбассе, действительно, не приходится, и даже наоборот – ситуация в регионе только усугубляется. За почти четыре года боевых действий, три из которых прошли в рамках Минских «мирных» соглашений Донецк и Луганск отдалились от Украины, как говорится – дальше некуда. Ни о каком прямом диалоге между самопровозглашенными республиками и Киевом речи не идет, вдоль всей линии разграничения постоянно происходят столкновения, на отдельных участках фронта применяется запрещенные тяжелые орудия, в том числе реактивная артиллерия.

Практически ежедневно с обеих сторон гибнут и получают ранения военнослужащие и гражданское население. По данным местных властей с начала 2017 года на территории ДНР погибли более 270 человек, в том числе двое детей в возрасте до 18 лет. Ранения различной степени тяжести получили более 570 человек, среди которых более 230 человек – мирные жители, в том числе 14 детей в возрасте до 18 лет. Каждые сутки из разных уголков Донбасса поступают сообщения о разрушениях жилых домов и коммуникаций, во многих прифронтовых населенных пунктах ситуация балансирует на грани гуманитарной катастрофы – речь идет о десятках сел в окрестностях Донецка, Ясиноватой, Авдеевки, Мариуполя.

Крайне напряженная ситуация в это время сохраняется в окрестностях Горловки и в самом городе. Вечером, 18 декабря, населенный пункт Новолуганское в Бахмутском районе (под контролем Украины, — Авт.) подвергся массированному обстрелу из РСЗО «Град». По меньшей мере, 8 человек получили ранения различной степени тяжести, в поселке зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения жилых домов и систем жизнеобеспечения.

В то же время сильному обстрелу подверглись жилые районы Горловки, в том числе под огонь попали центральные кварталы. Попадания снарядов пришлись по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры, среди которых больница, общежитие, несколько магазинов.

Сообщается о пострадавших среди мирного населения, число раненых и степень тяжести уточняются.

К слову, накануне стало известно о прекращении на этой неделе деятельности представителей Российской Федерации в составе Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В министерстве иностранных дел России уже заявили, что работа российских офицеров на Донбассе стала невозможной из-за систематических провокационных действий украинских силовиков. В Москве подчеркнули, что выход российских представителей из СЦКК это вынужденная мера и вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону.

В свою очередь председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР, полномочный представитель в Контактной группе на переговорах в Минске Денис Пушилин отметил, что вывод представителей РФ из СЦКК ухудшит коммуникацию с Украиной по мирному урегулированию вооруженного конфликта.



"Это решение для российской стороны вынужденное, и никаких положительных изменений в процессе мирного урегулирования конфликта не принесет. Более того, я ожидаю лишь ухудшения коммуникации по такому важнейшему направлению работы, как безопасность, в том числе в вопросах поддержания «режима тишины» и сдерживания огня. В свою очередь, представительство ДНР в СЦКК готово продолжать свою деятельность и выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности, контролю и координации ситуации на линии соприкосновения в рамках Минских соглашений", – пояснил Пушилин.

Отметим, что в основные задачи российских офицеров в Совместном центре входил мониторинг соблюдения договоренностей по выполнению Минских соглашений. Поскольку украинская сторона категорически не соглашалась на прямой диалог с представителями ЛДНР, российские офицеры в СЦКК выступали в роли посредника между самопровозглашенными республиками Донбасса и Украиной.

Также российские военнослужащие взаимодействовали с международными наблюдателями ОБСЕ, неоднократно принимали участие в разрешении вопросов связанных с обеспечением безопасности и прекращения огня на время проведения коммунальными службами ремонтных работ на поврежденных коммуникациях в прифронтовых районах.

Кроме того, под большим вопросом оказался долгожданный большой обмен пленными между Украиной и ЛДНР. Комментируя итоги видеоконференции состоявшейся 18 декабря, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова констатировала, что украинская сторона оставила без ответа предложение координатора гуманитарной подгруппы провести обмен пленными 27 декабря. Сообщается, что представители Украины намеренно срывают все договоренности, которые были достигнуты на самом высоком уровне. Так, переговорщики со стороны Киева сейчас начинают заново запрашивать в ЛДНР различные списки и делить людей на группы, создавая путаницу, чем заведомо затягивают процесс обмена.

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В частности, в офисе омбудсмена самопровозглашенной республики рассказали, что украинской стороной не согласованы дела еще 150 пленных от ЛДНР, которые, якобы, находятся на стадии судебного расследования. Очевидно, что прогнозировать будущую дату обмена в таких условиях очень сложно. При этом в Донецке напомнили, что списки подлежащих обмену лиц в ЛДНР не изменяются – взамен на 306 граждан Донбасса республики готовы освободить 74 украинца, но только при условии официальной письменной позиции Украины по всем удерживаемым лицам. В следующий раз вопрос обмена пленными будет вынесен на рассмотрение Контактной группой 20 декабря.