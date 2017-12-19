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    Политика

    Мир против. Рада отложила закон о реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (268)

    (обновлено: )931201
    Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрий Бойко назвал "хорошим знаком" отсутствие указанного законопроекта в повестке дня Рады.
    Разминирование в Донбассе. Архивное фото
    Пресс-центр АТО

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Парламент отложил рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса из-за негативной реакции международного сообщества, считает сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрий Бойко.

    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото
    Когда Рада примет закон о реинтеграции Донбасса? Мнение эксперта

    "Этот закон прямо противоречит минским соглашениям, которые одобрены всем миром в качестве базы для политического урегулирования конфликта на востоке. Его отсутствие в повестке дня означает, что существует соответствующий сигнал со стороны международного сообщества, чтобы украинский парламент не занимался политиканством, а принимал решения, которые действительно позволят восстановить территориальную целостность и прийти к миру", — цитирует слова Бойко пресс-служба партии во вторник.

    Политик назвал "хорошим знаком" отсутствие указанного законопроекта в повестке дня Рады. "Этот закон является сугубо политической декларацией, которая на сегодня не имеет никакого прикладного значения. Она только ухудшит условия работы посреднической миссии спецпредставителей США и РФ, она вредна для миротворческого процесса", — сказал Бойко.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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