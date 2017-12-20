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    Кучма назвал риски вывода офицеров РФ из СЦКК

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    (обновлено: )62405
    По мнению Леонида Кучмы, решение России значительно увеличивает риски эскалации конфликта и представляет угрозу безопасности СММ ОБСЕ.
    Леонид Кучма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Решение России о выводе своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) значительно увеличивает риски эскалации конфликта в Донбассе, заявила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

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    Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

    В ходе заседания контактной группы по Украине в среду в Минске представитель Киева выразил возмущение по поводу решения РФ о выводе своих офицеров из СЦКК.

    "Считаем этот шаг нарушением обязательств РФ, которые она взяла на себя в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) и минского процесса. Это решение значительно увеличивает риски эскалации конфликта и представляет угрозу безопасности СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (неподконтрольных Киеву районов Донбасса – ред.)", — написала Олифер в Facebook по итогам заседания контактной группы.

    Она добавила, что представители Киева продолжат работу в СЦКК в обычном формате, работая с СММ ОБСЕ.

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