Климкин в США обсудил введение миротворцев в Донбасс

Владимир Матвеев, обозреватель

Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Украины Павел Климкин в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили перспективы введения миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также взаимодействие в гуманитарной сфере на востоке страны.

Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций в Twitter.

"Павел Климкин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем перспективы введения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, вопросы защиты прав человека во временно оккупированном Крыму, взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе освобождение украинских политзаключенных и заложников из российского плена", — сказал пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Радио Польша.

Дипломат добавил, что министр иностранных дел Украины передал генсеку ООН открытое письмо от имени Ассоциации родственников политических заложников Кремля, правозащитных и общественных организаций Украины. Климкин обратился с просьбой "посодействовать освобождению украинцев", которые "удерживаются в российских тюрьмах", отметил Николенко.

Ранее Климкин заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе после окончания в конце декабря двухлетнего мандата временного члена Совбеза ООН.

В этом контексте размещение миротворческого контингента ООН на Донбассе является приоритетом в политике США, касающейся конфликта на востоке Украины. Такое заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон после переговоров с союзниками по НАТО в Брюсселе, сообщает DW.

По его словам, в позициях США и России по этому вопросу есть серьезные разногласия, в связи с чем переговоры по мандату миссии ООН будут продолжаться.

Присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуально до проведения местных выборов, после чего ответственность за безопасность в регионе перейдет украинскому правительству, заявил ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Минские соглашения содержат требования к россиянам, конечно – по безопасности, прекращению огня, отвода тяжелого вооружения, восстановлению контроля территории – но также требования, которые приняли и украинцы. И это – такие вещи, как особый статус, проведение местных выборов, ограниченная амнистия людей, совершивших некоторые преступления в рамках конфликта. За реализацию этих вещей будет отвечать Украина, если будут созданы условия, чтобы Украина могла это сделать", — заявил Волкер.

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"Стоит вопрос готовности Украины для соблюдения обязательств, если мы достигнем момента, когда мы добьемся введения миротворческих сил и уровень безопасности будет расти", — сказал дипломат.

При этом, по словам Волкера, несмотря на то, что "концепции" введения миротворческой миссия на Донбассе, предлагаемые сторонами (американской и российской), различаются по ряду аспектов, они открывают дискуссию.

Между тем, по словам Ирины Луценко, представителя украинского президента Порошенко в парламенте, предлагаемый в настоящее время законопроект о реинтеграции Донбасса существенно отличается от стратегии, предложенной президентом Украины, потому нужны дополнительные консультации, передает РИА Новости Украина.

"Законопроект по реинтеграции Донбасса подвергся большому количеству внесенных правок, поэтому от стратегии, предложенной президентом по мирному политико-дипломатическому решению вопроса по возвращению оккупированной части Донбасса, осталось мало", — сказала Луценко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

При этом она призвала депутатов дождаться заключения юридического управления аппарата украинского парламента и "все-таки провести дополнительные консультации" по документу, чтобы указанный законопроект был представлен в целом в том виде, в котором его вносил президент.

Напомним, согласно Уставу ООН, ответственность за поддержание международного мира и безопасности лежит на Совбезе Организации Объединенных Наций. СБ ООН в соответствии с этими полномочиями может принять решение о развертывании операций по поддержанию мира.

Численность, полномочия, вооружение и другие аспекты работы миротворческой миссии тоже определяются Совбезом, Генассамблея утверждает бюджет и ресурсы миссии, генсек ООН назначает главу миссии и командующего миротворческими силами. Как и в случае с другими решениями Совбеза, оно принимается большинством голосов, постоянные члены (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай) обладают правом вето.