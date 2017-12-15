Путин о миротворцах на Донбассе. Разберемся...

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Российской Федерации Владимир Путин на большой итоговой пресс-конференции сообщил, что не против присоединения США к "нормандскому формату" переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины. Кроме того, глава РФ поддерживает идею о введении миротворцев на всю территорию Донбасса, который, согласно минским договоренностям, должен получить особый статус.

Путин также подчеркнул, что Украина должна решать все вопросы непосредственно с представителями ЛДНР, а обмен пленными должен состояться до конца этого года.

Как расценивать Украине заявления Путина по Донбассу, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як варто розцінювати сьогоднішні заяви Путіна?

— Я думаю, що варто сьогодні очікувати і оцінювати заяви Путіна як певний глухий кут. Тому що нічого нового не прозвучало. Я відстежую ці щорічні прес-конференції вже давно, позиція Росії залишається незмінною: події 2014 року — це державний переворот, ситуація на сході має вирішуватися у прямому діалозі між Києвом і Луганськом, Саакашвілі — це плювок в обличчя українському народу, тобто, достатньо стабільна і стандартна російська позиція. Можливо, трошки вона відрізнялася лише в частині обміну захопленими особами, в якому була підкреслена роль Медведчука і роль української влади, і можливо в частині характеристики миротворців. Путін підкреслив, що Росія погодилася на український і європейський варіанти, але якихось домовленостей не було досягнуто. Так, загалом, формально м'яка риторика стосовно України, з дуже жорсткими непримиренними меседжами всередині.

Як з практичної точки зору розцінювати цю заяву? Буде прогрес у контексті розміщення миротворців на Донбасі? Україна навряд чи піде на переговори з представниками ОРДЛО.

— Піде, не піде… ми на ці переговори вже пішли. У мінських угодах прямо написано: прямі перемовини з представниками ОРДЛО з цілого комплексу політичних питань. Тобто, відмовитися від цього ми зможемо лише після 2019 року. Якщо буде обрана нова влада, якщо буде інший президент, який може сказати, що цей документ підписав мій попередник. Що стосується розміщення миротворців на всій території. Це не перший раз Росія погоджується, але каже, що вони можуть бути введені на всю територію як охоронна місія ОБСЄ. Росія не розглядає миротворців як окремий інструмент. Ми ж розглядаємо введення на всю територію миротворців, кордон між Україною і Росією як інструмент витіснення Росії з тієї території і передачу тієї території під міжнародний контроль. Тут поки що зближення позицій я особливого не бачу. Думаю, що найближчим часом це не буде реалізовано. РФ показує, що вона не буде поступатися, але разом з тим вона не буде ескаловувати ситуацію найближчим часом.

Чим відрізняються миротворці від охоронної місії?

— Миротворці можуть розпорошено знаходитися на всій території. Вони можуть охороняти лінії розмежування, лінії кордону, знаходитися в усіх населених пунктах, мати бази і самі там знаходитися. Місія ОБСЄ ж дуже обмежена у чисельності. І наростити її дуже дорого. Місія ОБСЄ постійно знаходиться у русі, вона не контролює територію, а лише її інспектує: представники їздять, перевіряють і т.д. Тому місія ОБСЄ потенційно не спроможна забезпечити верифікацію і контроль над територією. А миротворці при достатній чисельності контингенту можуть забезпечити саме фізичний контроль над територією.

За словами Путіна, все зводиться до того, щоб поставити під міжнародний контроль цю територію. Він наголошує, що не проти, але для цього Києву потрібно домовлятися з самим Донбасом. Тобто, РФ не проти контролю і миротворців?

— Не проти контролю, але Росія спочатку хоче виконання політичної частини угоди, тобто прямого діалогу, початку процесу виборів. А потім вже передача цієї території під міжнародний контроль. Росія так само і Україна боїться, що її в процесі "кинуть".

Путін радить Києву домовлятися з представниками ОРДЛО про розміщення місії, при цьому зазначає, що РФ не проти. А потім каже, що йому подзвонила Меркель і він подумав, чому б не погодитися на те, щоб місія була по всій території Донбасу. Тут же протиріччя?

— Росія ж ювенально є членом нормандської четвірки, гарантом виконання мінських угод. Тому вона може формулювати свою позицію. Вона ніколи не відмовлялася від впливу на цю територію. Тільки говорить, що нас там нема, у нас там є лише вплив, друзі, умовно кажучи. Потрібно дійсно шукати нових міжнародних гарантів, для того щоб забезпечити паралельний запуск і передачу цієї території під контроль міжнародних посередників для реалізації політичної частини мінських угод. Інакше ця військова рана буде дуже тривалий час ятрити Україну, а після виборів у Росії і Чемпіонату світу з футболу наступного року у значній мірі зростуть ризики саме військової ескалації.

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Путін підтвердив, що особисто спілкувався з головами ЛДНР щодо необхідності звільнення полонених та запевнив, що такий обмін має відбутися. Чи взяла РФ під свої гарантії обмін заручниками?

— Він сказав, що це були прохання Медведчука, який працює за дорученням президента України Порошенко. А Росія в даному випадку намагається виступати гуманізатором цього конфлікту і дійсно забезпечити обмін цими захопленими особами, враховуючи свій вплив на ті території. При цьому одразу ж прозвучало звинувачення України в тому, що Україна кілька разів змінювала вимоги в рамках цього процесу. Це гра у миротворця.

Лідер РФ зазначив, що США є повноцінним учасником врегулювання ситуації на Донбасі. Як сприймати таке визнання?

— Йдеться про смерть нормандських перемовин, не працює цей формат. Сьогодні єдиним переговорним форматом є формат Волкер-Сурков. От про це і говорить Путін, який намагається так само поставити США на один щабель з Росією і приділити їм ту саму роль, яку відіграє Росія в Україні.

Напомним, политолог Петр Олещук считает, что закон о реинтеграции Донбасса сейчас не примут, чтобы не сорвать обмен.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказал мнение, что Трамп хочет договориться с Путиным по Донбассу.