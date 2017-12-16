Климкин обсудил с генсеком ООН перспективы ввода миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин во время встречи в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем сосредоточил внимание на перспективах для миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на спикера Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.

"Павел Климкин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем перспективы введения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, вопросы защиты прав человека во временно оккупированном Крыму, взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе освобождение украинских политзаключенных и заложников из российского плена", — отметил дипломат.

Он также сообщил, что глава внешнеполитического ведомства Украины передал генсеку ООН открытое письмо от имени "Ассоциации родственников политических заложников Кремля", правозащитных и общественных организаций Украины.

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Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон позже заявил, что США надеются преодолеть разногласия с Россией по миротворческой миссии в Донбассе.

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