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ООН готова помочь Украине в реализации реформ в стране. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который находится с официальным визитом в Киеве, где он встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.