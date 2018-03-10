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    Антониу Гутерреш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Петр Порошенко и Антониу Гутерреш в Мюнхене
    Миротворцы в Донбассе. Состоялись переговоры Порошенко и генсека ООН
    21:35 16.02.2018
    346Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    В пресс-службе главы государства сообщили, что в ходе встречи Порошенко и Гутерреша основное внимание было уделено обсуждению перспектив развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.
    Генсек ООН Антониу Гутерриш
    Форум в Давосе пройдет без генсека ООН
    20:55 22.01.2018
    364Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что из-за сложностей с расписанием Антониу Гутерреш не поедет в этом году в Давос.
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Генсек ООН о ситуации вокруг КНДР: войны еще можно избежать
    22:01 16.01.2018
    114Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам генсека, есть надежда, что "серьезный процесс приведет к денуклеаризации на Корейском полуострове": "Есть окно возможностей, и это окно возможностей, с моей точки зрения, поможет избежать войны".
    Антониу Гутерреш
    Обмен пленными в Донбассе укрепит доверие между сторонами - генсек ООН
    01:53 29.12.2017
    110Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Антониу Гутерреш отметил, что "гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами" конфликта на востоке Украины.
    Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Украины Павел Климкин
    Климкин в США обсудил введение миротворцев в Донбасс
    12:17 20.12.2017
    4306Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуально до проведения местных выборов, после чего ответственность за безопасность в регионе перейдет украинскому правительству.
    Антониу Гутерреш
    Генсек ООН назвал "самую опасную угрозу для мира"
    18:06 15.12.2017
    188Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ситуация на Корейском полуострове является наиболее напряжённой и опасной угрозой для мира и безопасности сегодня.
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Миротворцы. Порошенко и генсек ООН обсудили перспективы
    10:04 22.09.2017
    282Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Порошенко и Гутерреш обсудили вопрос активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в Донбассе, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине.
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Генсек ООН прокомментировал переговоры по миротворцам в Донбассе
    11:55 13.09.2017
    1983Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости сообщил, что если Совет Безопасности ООН сможет достичь консенсуса, организация будет готова сделать все возможное, чтобы разрешить кризис в Украине.
    Флаг ООН
    В ООН отреагировали на письмо по отправке миротворцев в Донбасс
    20:32 07.09.2017
    2766Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтвердил получение проекта резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.
    Антониу Гутерреш
    Генсек ООН призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать перемирие
    03:06 29.08.2017
    71Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Генеральный секретарь Антониу Гутерреш приветствует намерение сторон соблюдать постоянный режим прекращения огня на востоке Украины в связи с началом учебного года.
    Саммит W20 - Иванка Трамп
    Иванка Трамп провела неофициальную встречу с генсеком ООН
    07:30 29.07.2017
    171
    Как сообщил чиновник в Белом доме, Иванка Трамп и генсек ООН обсудили "вопросы, представляющие общий интерес". Из совместный обед прошел после запуска Всемирным банком нового фонда развития женского предпринимательства.
    Генсек ООН Антониу Гутерриш
    Генсек ООН призвал страны вместе установить виновных в трагедии MH17
    22:54 17.07.2017
    267Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    В третью годовщину гибели малайзийского Боинга, следовавшего рейсом MH17, Генеральный секретарь ООН призвал все страны к сотрудничеству в деле установления виновных в этой трагедии.
    Антониу Гутерреш на встрече с премьером Украины Владимиром Гройсманом
    Генсек ООН извинился за недостаточную помощь украинским переселенцам
    11:14 10.07.2017
    118Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на международном уровне нет соответствующего уровня солидарности, касающегося обеспечения финансовых потребностей Украины.
    Петр Порошенко и секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Генсек ООН в гостях у Порошенко 
    20:39 09.07.2017
    193Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В Киеве состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша. Во время переговоров они уделили особое внимание ситуации в Донецкой и Луганской областях.
    Брифинг Порошенко и генерального секретаря ООН Гутерреша по итогам встречи
    ООН готова помочь Украине реализовать реформы - генсек 
    18:40 09.07.2017
    105Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    ООН готова помочь Украине в реализации реформ в стране. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который находится с официальным визитом в Киеве, где он встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.
    Петр Порошенко и секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Генсек ООН: мы готовы поддержать "нормандскую четверку"
    17:49 09.07.2017
    234Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Как заявил Антониу Гутерреш, ООН готова делать все необходимое для того, чтобы способствовать решению кризиса, который уже продолжается длительный период времени.
    Петр Порошенко и секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Стало известно, о чем беседовал Порошенко с генсеком ООН
    17:03 09.07.2017
    707Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, "ситуация в Донбассе незабыта. Она на повестке дня".
    Петр Порошенко и секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Порошенко ведет переговоры с генсеком ООН
    16:18 09.07.2017
    124Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter отметил: "Рад приветствовать генерального секретаря ООН господина Гутерреша в Украине".
    Антониу Гутерреш
    Названы основные темы визита генсека ООН в Киев
    03:50 08.07.2017
    177Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Официальный представитель Антониу Гутерреш Стефан Дюжаррик уточнил, что программа визита генерального секретаря ООН в Украину пока до конца не определена.
    Антониу Гутерреш
    Генсек ООН встретится в Киеве с Порошенко
    20:08 06.07.2017
    134Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Представитель генсека сообщил, что вечером 8 июля генеральный секретарь ООН отправится в Киев, а в воскресенье, 9 июля, он встретится с президентом Петром Порошенко и другими официальными лицами.
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    Петр Порошенко и Антониу Гутерреш в Мюнхене
    Миротворцы в Донбассе. Состоялись переговоры Порошенко и генсека ООН
    21:35 16.02.2018
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    В пресс-службе главы государства сообщили, что в ходе встречи Порошенко и Гутерреша основное внимание было уделено обсуждению перспектив развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.
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