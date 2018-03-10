По словам генсека, есть надежда, что "серьезный процесс приведет к денуклеаризации на Корейском полуострове": "Есть окно возможностей, и это окно возможностей, с моей точки зрения, поможет избежать войны".
Как сообщил чиновник в Белом доме, Иванка Трамп и генсек ООН обсудили "вопросы, представляющие общий интерес". Из совместный обед прошел после запуска Всемирным банком нового фонда развития женского предпринимательства.
ООН готова помочь Украине в реализации реформ в стране. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который находится с официальным визитом в Киеве, где он встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".