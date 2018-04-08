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    В ООН отреагировали на возможное применение химоружия в Сирии

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    Как стало известно, "генеральный секретарь серьезно обеспокоен возобновившимся и усилившимся насилием в Думе, Восточная Гута, в последние 36 часов после периода относительного спокойствия".
    Антониу Гутерреш
    wikipedia

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что серьезно обеспокоен сообщениями о возможных новых случаях нападения и применении химического оружия против мирных граждан в сирийском городе Дума. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

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    "Генеральный секретарь серьезно обеспокоен возобновившимся и усилившимся насилием в Думе, Восточная Гута, в последние 36 часов после периода относительного спокойствия… В особенности генсек взволнован заявлениями о том, что химическое оружие было использовано против мирного населения в Думе", — говорится в заявлении Дюжаррика, размещенном на официальном сайте всемирной организации.

    Ранее представитель госдепартамента США сообщил РИА Новости, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, в результате которого могли погибнуть 40 человек.

    Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. Там отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.

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