В ООН отреагировали на возможное применение химоружия в Сирии

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что серьезно обеспокоен сообщениями о возможных новых случаях нападения и применении химического оружия против мирных граждан в сирийском городе Дума. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен возобновившимся и усилившимся насилием в Думе, Восточная Гута, в последние 36 часов после периода относительного спокойствия… В особенности генсек взволнован заявлениями о том, что химическое оружие было использовано против мирного населения в Думе", — говорится в заявлении Дюжаррика, размещенном на официальном сайте всемирной организации.

Ранее представитель госдепартамента США сообщил РИА Новости, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, в результате которого могли погибнуть 40 человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. Там отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.