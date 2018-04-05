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    Политолог объяснил новые предложения Трампа по Сирии

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (444)

    (обновлено: )14501
    По словам политолога-международника, эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Владимира Воли, Дональд Трамп скорее всего торгуется с ближневосточными и европейскими союзниками по поводу того, что "дайте денег".
    РИА Новости Украина

    "Уйдут ли войска США из Сирии? Однозначно, что если уйдут то это не ближайшие год-два, это нескоро. Смогут сократить свое присутствие, но есть и вероятность того, что оно может быть увеличено. Либо американское присутствие в чистом виде, либо плюс еще кто-то из союзников. Можно говорить, что Дональд Трамп скорее всего торгуется с ближневосточными и европейскими союзниками по поводу того, что "дайте денег". Дайте денег на восстановление восточной части Сирии, на то чтобы там находились американские войска", — заявил эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украины "Опасный Ближний восток. Ситуация становится все менее предсказуемой".

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    Разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ранее журналистам, что Трамп при обсуждении возможной встречи с Путиным предложил в качестве возможного места проведения саммита Вашингтон. После разговора последовал очередной виток ухудшения двусторонних отношений, когда США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство России в Сиэтле, а Россия ответила зеркальными мерами, объявив персона нон грата 60 дипломатов США и закрыв американское консульство в Санкт-Петербурге.

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