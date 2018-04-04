"Болезнь джихадистов" поразила Ирак и Сирию: люди просто гниют

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РИА Новости Украина

Эпидемия загадочной "болезни джихадистов", поразившая Ирак и Сирию после появления ИГ, была занесена на территорию бывшего "исламского государства" из Ирана, заявляют медики, опубликовавшие статью в журнале PLoS Neglected Tropical Diseases.

Еще в апреле 2015 года в СМИ начали распространяться сообщения о таинственной "болезни джихадистов", распространяющейся среди жителей тех частей Сирии, которые были оккупированы силами ИГ. Эта болезнь, по свидетельствам очевидцев, в буквальном смысле заставляла зараженного ей человека гнить заживо, причем этот процесс начинался с лица, пишет Sputnik Иран.

В общей сложности медикам удалось собрать свыше 30 образцов тканей людей, зараженных "болезнью джихадистов", извлечь из них паразитов и сравнить их ДНК с геномами лейшманий из других регионов. Этот анализ показал, что эпидемия лейшманиоза была вызвана лейшманиями вида Leishmaniamajor, источником которых неожиданно выступил Иран, восточный сосед Ирака и один из главных противников ИГ в регионе.

В интервью Sputnik иранский медик, хирург, Нассер Дехгани (Nasser Dehghani), который проработал в очаговых эпицентрах страны в эпидемиологических группах, рассказал подробно о признаках этой загадочной болезни джихадистов.

Дехгани: Лейшманиоз относится к так называемым забытым болезням (группа инфекционных и паразитарных тропических заболеваний, поражающих преимущественно беднейшие и маргинализированные слои населения в наиболее отсталых регионах Азии, Африки и Латинской Америки – прим.), а не к какому-то новому штампу заболеваний, с которым человечество столкнулось только сейчас.

Область распространения этого заболевания очень широка: Китай, Сирия, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Палестина, Индия, Пакистан, Афганистан, Кавказ, юг России, регионы в южной части Европы и Средиземноморья, Восточная Африка (Судан) и Южная Америка. Это болезнь поражает самые бедные слои населения планеты и связана с недостаточностью питания, перемещением населения, плохими жилищными условиями, слабой иммунной системой, а также экологическими факторами.

Изменения в окружающей среде, деградация почв, вырубка лесов, урбанизация, отсутствие мер по сбору мусора – все эти факторы влияют и создают благоприятную среду для обитания москитов – переносчиков лейшманий. Во время военных действий происходит стечение всех этих неблагоприятных факторов, которые могут спровоцировать очаг эндемической болезни – разрушение домов, массовый поток беженцев (миграция), отсутствие доступа к пресной воде, отсутствие медикаментов, разрушенные медицинские центры и больницы.

Лейшманиоз имеет три основных типа. Самая тяжелая и опасная форма ― висцеральный лейшманиоз или еще его называют "Кала-азар"("черная лихорадка"). В 95% случаях при отсутствии терапии этот тип болезни приводит к летальному исходу. Это форма зафиксирована именно на востоке Африки и Бразилии. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что зарегистрировано от 50 до 90 тыс. случаев заражения этим штаммом. Так в докладе ВОЗ за 2015 года говорится, что 90 % случаев заражения произошли в 7 странах: Бразилия, Индия, Кения, Сомали, Судан и Эфиопия.

Следующая форма ― кожный лейшманиоз (наиболее распространенный) или как его называют "годовик". Причем он бывает городской и деревенский. Основные регионы вспышки этого штамма – Южная и Центральная Америка, восточные страны Средиземноморья, Средняя Азия. ВОЗ зарегистрировала 2/3 новых случаев кожного лейшманиоза в Афганистане, Иране, Алжире, Бразилии и Сирии.

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Третий тип ―слизисто-кожный лейшманиоз. Он поражает кожу, а также слизистые оболочки носа и глотки. 90% вспышек этой болезни зафиксировано в Эфиопии, Бразилии и Боливии».

А каковы симптомы этой болезни?

Дехгани: Симптомы кожного лейшманиоза – язвы на коже, одышка, заложенность носа, а также сильный насморк (вплоть до кровотечения), дисфагия (расстройство глотания – прим.), язвы в полости рта, на деснах, языке и губах.

Симптомы висцерального лейшманиоза у маленьких детей проявляются в виде кашля, диареи, высокой температуры, лихорадки, рвоты, а у подростков температура часто держится от 2 недель до 2 месяцев. Среди других симптомов – боль в животе, продолжительно высокая температура, ночной озноб, шелушение кожи и ее потемнение, ломкость волос и потеря веса.

Переносчиками лейшманиоза являются паразиты лейшмании, которые передаются при укусах инфицированных москитов флеботомусов (Phlebotomus). Эти насекомые главным образом обитают в Азии, Африке и Европе, являются переносчиками кожного лейшманиоза. А москиты вида Lutzomyia, которые живут в Америке и Австралии, являются переносчиками висцерального лейшманиоза. В мире существует около 90 видов флеботомусов. Кроме людей лейшманиозом могут заболеть собаки, а также грызуны, песчаники, которые обитают в Иране.

Стоит ли верить в то, что эта болезнь пришла именно из Ирана? И существует ли связь между действиями джихадистов и распространением инфекции?

Дехгани: Конечно, нет. Стоит отметить, что эта болезнь не имеет никакого прямого отношения именно к появлению ИГ. Она, скорее, связана с фактором военных действий. Война разрушает природную экосистему, истощает продовольственные запасы, рушит экономику, уничтожает жилищные условия людей. Вполне естественно, что в таких условиях эта болезнь, которая носит эндемический характер, будет распространяться.

Важно отметить, что лейшманиоз является именно эндемической болезнью таких стран, как Ирак и Сирия. Это заболевание было там еще с древних времен. К тому же в этих регионах встречается в основном именно кожный вид лейшманиоза. Он не смертелен и проходит сам по себе. Больному может стать лучше через 6-12 месяцев. Как я уже отмечал, кожный лейшманиоз подразумевает два подтипа: городской и сельский. При первом подтипе имеется больше язв на коже, и они влажные. Процесс выздоровления продлится дольше – до 1 года.

Городской подтип кожного лейшманиоза намного легче. Чаще поражаются лишь открытые участки тела: там, где могут укусить москиты. При выздоровлении в организме человека уже вырабатывается иммунитет. Но, к сожалению, на коже остаются шрамы от язв. Кожный лейшманиоз не смертелен в отличие от висцерального.

Существуют ли лекарственные препараты для лечения этой болезни? Какие?

Дехгани: Для предотвращения этой болезни важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы. А в тех местах, где скапливаются москиты, использовать сетки, фильтры и др. средства борьбы с насекомыми (специальные спреи, мази). Необходимо также лечить и других переносчиков этой инфекции – собак и грызунов.

Среди средств борьбы с этим заболеванием можно выделить следующие методы – вакцинация, замораживание мест, где образовались язвы. Из лекарств следует использовать те, которые содержат антимоний (пятивалентную сурьму), такие как глюкантим (меглюмина антимониат) и пентостам (стибоглюконат натрия), а также другие лекарственные препараты — амфотерицин В, кетоконазол и парамомицин.