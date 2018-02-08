Онколог Терещенко из Днепра: заболеваний с каждым годом все больше

РИА Новости Украина

4 февраля отмечался Всемирный день борьбы с раком. Только каждый год в мире регистрируется порядка 14 миллионов случаев онкозаболеваний, сообщает издание 056.ua.

рассказал, что в Днепре проводится образовательный декадник, цель которого — проинформировать жителей города.

"У населения до сих пор бытуют мифы о неизлечимости рака. Мы доносим информацию о том, как важна ранняя диагностика. Есть первичная профилактика, направленная на устранения причины, вторичная нужна для диагностики заболевания. На первом месте по Днепру — рак молочной железы. По статистике, 370 человек на 100 000 населения города больны раком. 35% случаев диагностируют на ранних стадиях" — отмечает Павел Терещенко.

Ежегодно регистрируются 14 миллионов случаев заболевания раком, 8 миллионов заканчиваются летально. Рак — это 13% всех смертей, онкозаболевания — вторые после сердечно-сосудистых. Более того, количество заболевших увеличивается на 3% ежегодно.

gorod.dp.ua Эксперт по онкологии Павел Терещенко

Как обезопасить себя?

На первом месте — здоровый образ жизни, минимальное употребление животных жиров, умеренное употребление алкоголя — для женщин 1 доза (150 мл), для мужчин 2 дозы сухого вина нерегулярно. Курение — на первом месте среди факторов, вызывающих рак.

РИА Новости Онкология: мифы и факты о болезни

Один из самых распространённых видов рака — рак груди. Женщины с 25 лет должны ежегодно проходить маммологические исследования. По статистике в странах СНГ, 95% случаев рака груди, диагностированного на ранних стадиях, заканчиваются выздоровлением.

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Для консультации лучше обратится к семейному врачу. Рак кожи — один из самых серьёзных. Бить тревогу стоит при увеличении родинок или изменении их цвета.

О генетической предрасположенности к раку можно говорить, если как минимум 2 кровных родственника имели онкологию. Нужно обратиться в клинику и сделать соответствующие исследования. Все анализы отправляют в Киев или Харьков, так как в Днепре такого оборудования нет.