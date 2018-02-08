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    Онколог Терещенко из Днепра: заболеваний с каждым годом все больше

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    На первом месте по Днепру - рак молочной железы. По статистике, 370 человек на 100 000 населения города больны раком. 35% случаев диагностируют на ранних стадиях.
    Диагностика в онкологическом диспансере
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    4 февраля отмечался Всемирный день борьбы с раком. Только каждый год в мире регистрируется порядка 14 миллионов случаев онкозаболеваний, сообщает издание 056.ua.

    Министерство здравоохранения Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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     рассказал, что в Днепре проводится образовательный декадник, цель которого — проинформировать жителей города.

    "У населения до сих пор бытуют мифы о неизлечимости рака. Мы доносим информацию о том, как важна ранняя диагностика. Есть первичная профилактика, направленная на устранения причины, вторичная нужна для диагностики заболевания. На первом месте по Днепру — рак молочной железы. По статистике, 370 человек на 100 000 населения города больны раком. 35% случаев диагностируют на ранних стадиях" — отмечает Павел Терещенко.

    Ежегодно регистрируются 14 миллионов случаев заболевания раком, 8 миллионов заканчиваются летально. Рак — это 13% всех смертей, онкозаболевания — вторые после сердечно-сосудистых. Более того, количество заболевших увеличивается на 3% ежегодно.

    gorod.dp.ua
    Эксперт по онкологии Павел Терещенко

    Как обезопасить себя?

    На первом месте — здоровый образ жизни, минимальное употребление животных жиров, умеренное употребление алкоголя — для женщин 1 доза (150 мл), для мужчин 2 дозы сухого вина нерегулярно. Курение — на первом месте среди факторов, вызывающих рак.

    РИА Новости
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    Один из самых распространённых видов рака — рак груди. Женщины с 25 лет должны ежегодно проходить маммологические исследования. По статистике в странах СНГ, 95% случаев рака груди, диагностированного на ранних стадиях, заканчиваются выздоровлением.

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    Для консультации лучше обратится к семейному врачу. Рак кожи — один из самых серьёзных. Бить тревогу стоит при увеличении родинок или изменении их цвета.

    О генетической предрасположенности к раку можно говорить, если как минимум 2 кровных родственника имели онкологию. Нужно обратиться в клинику и сделать соответствующие исследования. Все анализы отправляют в Киев или Харьков, так как в Днепре такого оборудования нет.

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