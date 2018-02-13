Ляшко: смертелен любой тип вируса кори

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Одесской области циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3. Он провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемости среди населения. Причем в других областях Украины циркулируют европейские виды вируса D8. И только в Одесской, кроме D8, обнаружили еще и тип B3 — так называемый "Кабул". Его агрессивность провоцирует высокий уровень заболеваемости и летальных исходов.

Насколько опасно распространение вируса, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил врач-эпидемиолог, заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Украины Виктор Ляшко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що це за генотип вірусу кору B3? Його прояви якось відрізняються від типового виду кору, що циркулює Україною?

— Його прояви нічим взагалі не відрізняються від вірусу кору, який циркулює в нас на території України. Оскільки це не новий вид вірусу, він давно відомий. Він давно зустрічається на території нашої країни, ми постійно відслідковуємо генотипи вірусу кору, які циркулюють на території нашої країни, виключно з однією метою — оскільки європейський регіон поставив собі за мету не допустити поширення вірус кору на території регіону. І для цього відслідковують кожен випадок кору, коли спорадична захворюваність, коли немає спалаху, щоб дивитися, це вірус кору, який з'явився внаслідок внутрішньої передачі, або це завізний генотип, який привезли з іншого материка.

Чому саме цей вид кору зареєстрований саме в Одеській області? Яким чином його можна ізолювати в межах Одеської області?

— Дивіться, питання не в тому, що… Хтось дослідив генотип вірусу. Він подивився і сказав: опа, я перший раз за декілька місяців дослідила і в мене не D8 виявився, а B3. Це генотип, він прив'язаний до місця, де вперше його було виявлено, він має таке географічне значення. Для вірусолога це — винахід. Якщо вона вперше його дослідила, вона про це повідомила комусь. Потім хтось підхватив, і, можливо, в людини, в якої було досліджено, був тяжкий перебіг кору, і вони розпочали розкручувати, що цей вірус кору більш суттєво впливає на стан здоров'я, дає більш тяжкий перебіг цієї хвороби, але це — неправда. Будь-який вірус кору в однаковій мірі однаково впливає на організм людини і викликає один і той же прояв хвороби, і однаково від будь-якого генотипу захищає вакцина, яка є в наявності сьогодні на території України.

РИА Новости Украина Карта распространения кори в Украине

Тобто говорити про те, що він провокує ускладнення і високий рівень захворюваності серед населення — некоректно? Що далі робити?

— Українцям вихід тільки один — іти і робити щеплення. Все. Будь-яка вакцинація, яка проведена буде в 12 місяців і в 6 років, два щеплення, гарантує 98% захист від захворюваності на кір.

Тобто вакцина працює в обох напрямках? Ви кажете про непоширення вірусу по території Європи…

— Епідеміологам потрібно знати, як циркулюють деякі генотипи, щоб ми бачили, куди спрямовувати свої зусилля, і як поводить себе той чи інший генотип вірусу на тій чи іншій території.

Раніше цей вид кору вже циркулював Україною чи це — перший випадок?

— В "Кабулі" нічого нового немає. Він просто що не превалюючий. Тобто не так досить часто зустрічається, як зустрічається, наприклад, той же самий D8 або D6.

Як зараз загалом в Україні і в Одеській області ситуацію оціните?

— В нас реєструється прогнозований спалах кору. Зростає захворюваність, і ми бачимо щотижня приріст захворюваності в середньому десь на 800-1000 хворих. І цей рівень захворюваності буде ще в нас до кінця зими зберігатися точно. Ну, хіба що українці будуть активно вакцинуватися. Зараз трошки був дефіцит з вакцинами, але ми очікуємо найпершу поставку буквально в середині лютого — завезуть 200 тисяч доз. І в квітня прийде наступна партія, яка вже закуплена, в районі мільйона доз вакцини від кору і краснухи, паротиту.

Якщо це звичайний кір, поясніть, будь ласка, як стали можливими вісім летальних випадків?

— Щогодини в світі помирає 16 людей від кору. Визивають будь-які генотипи — що D3, що D8, що D6, що "Кабул". Це вам не грип. Грип — це штами вірусу, які мутують, можуть мутувати щомісяця, а то і щотижня. І так було в 2009 році, коли з'явився "свинячий" грип, коли не було від нього вакцин. Він різко скосив людей, викликав пневмонії, і досить серьйозні пневмонії, які розвивалися буквально за лічені години.

Підтверджено, що це є саме цей штам кору.

— Я порекомендую звернутися до вірусологічної лабораторії, яка знаходиться в Центрі громадського здоров'я. Вона відкрита, будь ласка, Демчишина Ірина Вікторівна покаже всю карту України, як в нас циркулюють генотипи віруса кору. Я серйозно кажу, що немає різниці, який генотип.

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Раніше повідомлялося, що в Одеській області в травні 2017-го охоплення імунізацією склало лише 20%. Зараз які області з таким низьким показником?

— Вперше за останніх 10 років в Україні в 2017 році вдалося досягти щеплення на рівні 93%. Щоб сформувати колективній імунітет, коли ми будемо виключати циркуляцію вірусу, нам треба, щоб всі люди були вакциновані на рівні 95%, бажано 98%, але 95% буде достатньо. Але в нас — великий прошарок невакцинованих дітей, які раніше не вакцинувалися. Тому люди, які в свій час не вакцинувалися, також зараз звертаються, вакцинуються, і я думаю, що якщо буде така тенденція продовжуватися, то ми матимемо дуже гарні показники по вакцинації від кору, краснухи і паротиту.

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Напомним, президент организации "Медицинское право в Украине" Виктор Сердюк в эфире "ГС" заявил, что ситуация с заболеваемостью корью вызвана неспособностью Минздрава обеспечить вакцинацию из-за провала работы по информированию населения о ее необходимости.