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13.12.201717:01
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    Фотоленты

    Сняла парик и стала моделью. Шведку прославила редкая болезнь

    (обновлено: )555
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess
    Тереза Ханссон сняла парик и стала моделью
    instagram.com/instabytess

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    Патологическое выпадение волос (алопеция) заставляло 26-летнюю Терезу Ханссон из Швеции носить парик много лет. Однако после того, как девушка показала себя настоящую, она вмиг стала популярной во всем мире.

    Как сообщает Daily Mail, Тереза родилась и выросла в Мальме, достаточно крупном шведском городе в 19 километрах от Копенгагена, и столкнулась с проблемой облысения в 14 лет.

    По ее словам, сначала она была совершенно уверена, что у нее рак: "Я до сих пор отлично помню, когда впервые заметила это. Я стояла у зеркала с расческой, пытаясь убрать волосы в хвост, как вдруг увидела небольшую проплешину рядом со лбом".

    "Я была молода, и, конечно, подумала о первом, что приходит в голову человеку, который замечает такую сильную потерю волос. Тогда я, разумеется, не знала, что облысение случается после химиотерапии, а не до", — объясняет Тереза.

    К счастью, врачи не подтвердили страшный диагноз. Но анализы позволили говорить о диффузной алопеции — равномерном выпадении волос по всей поверхности головы, которое может быть вызвано стрессом, гормональными нарушениями, операциями, длительным приемом лекарств и даже рационом.

    Смотрите также: Удивительный взгляд художника — котята на альбомах Дэвида Боуи, Мадонны, Nirvana

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