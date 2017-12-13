Сняла парик и стала моделью. Шведку прославила редкая болезнь

Патологическое выпадение волос (алопеция) заставляло 26-летнюю Терезу Ханссон из Швеции носить парик много лет. Однако после того, как девушка показала себя настоящую, она вмиг стала популярной во всем мире.

Как сообщает Daily Mail, Тереза родилась и выросла в Мальме, достаточно крупном шведском городе в 19 километрах от Копенгагена, и столкнулась с проблемой облысения в 14 лет.

По ее словам, сначала она была совершенно уверена, что у нее рак: "Я до сих пор отлично помню, когда впервые заметила это. Я стояла у зеркала с расческой, пытаясь убрать волосы в хвост, как вдруг увидела небольшую проплешину рядом со лбом".

"Я была молода, и, конечно, подумала о первом, что приходит в голову человеку, который замечает такую сильную потерю волос. Тогда я, разумеется, не знала, что облысение случается после химиотерапии, а не до", — объясняет Тереза.

К счастью, врачи не подтвердили страшный диагноз. Но анализы позволили говорить о диффузной алопеции — равномерном выпадении волос по всей поверхности головы, которое может быть вызвано стрессом, гормональными нарушениями, операциями, длительным приемом лекарств и даже рационом.

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