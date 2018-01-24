Грозит ли Украине эпидемия дифтерии?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Одесской области, которая с 2017 года страдает от вспышки кори, не хватает 12 тысяч доз вакцин. Пять тысяч доз удалось завезти в Одесскую область из других регионов.

Кроме того, о необходимости срочно закупить вакцины от дифтерии заявил руководитель Одесской области Максим Степанов. Он рассказал, что направил письмо в Министерство здравоохранения с просьбой предоставить иммунологические препараты.

В Черновцах также продолжает расти заболеваемость корью, а вакцина почти закончилась. Об этом на брифинге сообщил городской глава Черновцов Алексей Каспрук.

Руководство Закарпатской области даже обратились к соседней Венгрии за помощью в предоставлении вакцины от кори.

Между тем в Минздраве заявляют о планах закупить в этом году около двух миллионов доз вакцин от кори и одновременно констатируют, что с начала 2018 года корью в Украине заболели более двух тысяч человек, из них почти 1,5 тысячи — дети.

Как государство защищает своих граждан от опасных болезней, почему вакцин не хватает, и как в такой ситуации уберечься от кори и дифтерии, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национально-медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Кілька днів тому виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевняла, що в Україні немає епідемії кору, а вакцина від кору є в достатній кількості. Тепер виявляється, що вакцини не вистачає, хто винуватий і що робити?

— Якщо говорити про початок року, то на 1 січня 2018 року в Україні саме, підкреслюю, на національному рівні, зважаючи на всі регіони України, було 516 тисяч доз вакцини кір-паротит-краснуха. І цієї кількості доз для планової вакцинації 12 місяців і 6 років достатньо на півроку. Приблизно на рік нам потрібно близько мільйона доз вакцини. Інша справа, що коли регіони формують заявку і подають цю заявку на рівень МОЗ, одні регіони рахують з запасом, і отримують ту кількість доз, щоб мати запас. І наприклад, Харківська область, Дніпропетровська область, якщо звернути увагу на скільки вони отримали, вони отримали для себе відповідно до своєї заявки, інші регіони подають меншу кількість, і відповідно до своєї заявки отримують. І дійсно зараз іде перерозподіл, але перерозподіл відбувається за згоди регіону, який має її в достатній кількості. Тобто, наприклад, Дніпропетровська область, Харківська область, які мають її в достатній кількості, вони повинні дати свою згоду, скільки вони готові віддати на перерозподіл вакцини в Закарпаття, віддати в інші регіони України. Тобто на національному рівні в Україні ми маємо більше 500 тисяч доз, це достатня кількість, тому потрібно, щоб відбувся перерозподіл.

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Разом з тим ми маємо зростання кількості хворих на кір. І те, що повинні зробити батьки, це прийти і перевірити наявність вакцинації своєї дитини. Водночас ми не повинні допустити спалаху дифтерії. І на початок року більше шести мільйонів доз АДПМ ми маємо для того, щоб провакцинувати доросле населення. І знову ж таки, якщо якийсь регіон України не замовив, не склав заявку для того, щоб отримати цю вакцину, АДПМ, то тут питання якраз до місцевої влади, чи була від них заявка. В цілому шість мільйонів — це велика кількість доз вакцини для того, щоб забезпечити все доросле населення на більш ніж рік, на два роки для ревакцинації проти дифтерії, правця.

Чому всі заговорили про дифтерію? З чим це пов'язано? Чому так одномоментно це почалося?

— Ми про це говоримо достатньо давно, говоримо про те, що якщо не будемо проводити вакцинації, хвороби будуть повертатися. Якщо повернення і спалах кору в чомусь прогнозований за часом, бо є підйоми захворюваності в Україні при низькому рівні вакцинації — кожні 5-6 років, то щодо дифтерії тут набагато складніше, бо є так звані носії збудника дифтерії. І коли прорветься імунний прошарок, то достатньо важко сказати. Це може відбутися, наприклад, цього року, це може відбутися через рік. Але кількість хворих буде достатньо великою при таких низьких рівнях охоплення вакцинацією. Бо проти дифтерії у нас за віком вакциновано 50%, в середньому 50% дітей. І не хочеться, аби повторився 1995 рік, коли у нас більше 600 було померлих, а хворих ми рахували на тисячі.

Ранее иммунолог Федор Лапий отмечал, что нежелание украинцев вакцинироваться приведет к новым смертям.

А врач-инфекционист Евгения Менжулина заявила, что в низком уровне иммунизации населения населения виновато отсутствие госконтроля и слабая разъяснительная работа врачей.