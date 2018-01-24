Вспышка дифтерии приведет к тысячам смертей украинцев - Богомолец

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Блока Петра Порошенко", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец призывает украинцев быть готовыми, кроме кори, к "вспышке дифтерии, которая приведет к тысячам смертей украинцев". По ее мнению, она "может быть гораздо масштабнее и страшнее той, который Украина уже пережила в 90-х годах, когда дифтерией заболело около 20 тысяч человек, из которых 696 умерли".

Как пишет нардеп в своем блоге на "Украинской правде", уровень вакцинации в стране в настоящее время самый низкий в Европе и один из самых низких за всю историю нашей страны: от дифтерии вакцинированы около 47,5% детей и намного меньше взрослых, и "такая картина недовакцинации наблюдается уже в течение нескольких лет".

По ее словам, недостаточная просветительская работа со стороны Минздрава и Минобразования, а также постоянные перебои с поставками вакцин и сывороток привели к тому, что коллективный иммунитет к дифтерии снизился до критического уровня, поэтому вспышка этой болезни "неизбежна, и это дело очень короткого времени".

"Я неоднократно предупреждала чиновников, их бездействие приведет к трагическим последствиям. К сожалению, мои прогнозы по кори оправдались. И очень не хотелось бы, чтобы так же произошло и с дифтерией. Ведь дифтерия не только вызывает такие тяжелые осложнения, как невриты, нефроз, инфекционно-токсический шок, миокардиты, но и часто приводит к смерти. Спасти больного можно только своевременным введением специальной сыворотки. К сожалению, вместе с низким уровнем вакцинации в Украине сыворотки почти полностью отсутствуют за исключением нескольких сотен доз, полученных в качестве гуманитарной помощи. В такой ситуации смертность от дифтерии может достигать 50%", — предупредила Богомолец.

Она перечислила основные симптомы заболевания:

1. Резкое повышение температуры;

2. Общая слабость, повышенная сонливость;

3. Повышенное сердцебиение;

4. Головная боль, головокружение;

5. Пониженный аппетит, тошнота, рвота;

6. Бледность кожи;

7. Боль в горле, особенно при глотании;

8. Покраснение и отек горла;

9. Увеличение шейных лимфоузлов, отек шеи;

10. Увеличение зевного язычка, дужек, миндалин, появление на них пленки серо-белого цвета.

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Богомолец добавила, что перечисленные симптомы являются признаком, что дифтерийная палочка начала выделять токсин, разрушающий клетки организма. Инкубационный период болезни — от 2 до 10 дней.

"Рассчитывать, что завтра сыворотки против дифтерии появятся в Украине и вас смогут спасти — не стоит. Опыт последних двух лет показывает, что государственные закупки медикаментов практически парализованы, а Минздрав не способен справиться с проблемой. Поэтому единственная возможность обезопасить себя от крайне опасной болезни — это сделать вакцинацию себе и своим близким и повторять ее каждые 10 лет", — заключила Богомолец.

Ранее медики призвали граждан Украины вакцинироваться, чтобы не допустить вспышки дифтерии и столбняка.

Справка. Дифтерия — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, которое чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Если дифтерия поражает ротоглотку, то помимо тяжелой интоксикации, возможно развитие крупа — закупорки дыхательных путей дифтерийной плёнкой и отеком, особенно у детей.