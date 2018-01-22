Почти пережили корь, переживем ли дифтерию

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

Сразу после вспышки кори в Украину может прийти еще более страшная и опасная болезнь — дифтерия. И связано это с критическим уровнем вакцинации, предупреждают Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ. В Украине против дифтерии привито менее 50% детей, что ставит ее в один ряд с беднейшими странами Африки.

Почти забытая болезнь

Дифтерия — чрезвычайно заразная инфекционная болезнь. Ее признаки и симптомы обычно проявляются спустя 2–5 дней после заражения и варьируются от легких до тяжелых. Зачастую симптомы нарастают постепенно, начиная с болей в горле и повышения температуры тела. В тяжелых случаях бактерии производят токсин, вызывающий формирование утолщенного сероватого или белого налета в горле. Налет может стать причиной обструкции дыхательных путей, затрудняя дыхание и глотание и вызывая "лающий" кашель. Возможен отек шеи, отчасти вызванный увеличением лимфоузлов.

Токсин может также проникать в кровоток, вызывая различные осложнения, в том числе воспалительные поражения и повреждения сердечной мышцы, воспалительные поражения нервов, нарушения функции почек и кровотечение на фоне пониженного содержания тромбоцитов в крови. Поражение мышц сердца может приводить к нарушениям сердечного ритма, а воспалительные поражения нервов могут вызывать паралич.

Дифтерия легко передается между людьми при непосредственном контакте или воздушно-капельным путем, например при кашле или чихании. Она также может передаваться через одежду и другие предметы, на которые попали бактерии.Клинический диагноз дифтерии нередко ставится по наличию сероватых пленок, покрывающих слизистую горла.

Вакцинация от дифтерии входит в календарь обязательных прививок. Но из-за антивакцинальных кампаний, а также перебоев с поставками вакцин, наблюдается снижение уровня иммунизаций. Как следствие, врачи-инфекционисты уже видят первые угрожающие моменты возможной вспышки дифтерии. Кроме того, падение благосостояния населения всегда негативно сказывается при инфекционных вспышках — стресс, недоедание и тому подобное, приводит к ослаблению жизненных сил организма. А у нас в стране, как показало недавнее исследование Киевского международного института социологии, что пять миллионов украинских граждан считают, что они недоедают.

"Год назад я предупреждал все общество по поводу кори. Общество требует трупов. Без них оно не готово верить. Сейчас я еще раз хочу вас предупредить. Корь — это разминка, это цветочки. Будет хуже. И корь покажется вам сладкой ягодкой на торте. А тортик — это дифтерия. С ней не все так просто. Корь вы привили однократно — и на 85% есть защитные антитела. От дифтерии надо привиться три раза подряд, потом еще раз через год и потом каждые 10 лет вакцинироваться. С дифтерией так быстро создать у всех иммунитет не получится. И с бельгийскими вакцинами есть проблема", — заявил в своем видео-блоге известный педиатр Евгений Комаровский.

Полумеры от Минздрава

Минздрав решил не наступать на те же грабли, что и с корью, когда при наличии вакцин и предупреждении от ВОЗ министерство фактически провалило работу по иммунизации населения. Теперь же Министерство здравоохранения призывает украинцев прививаться от дифтерии.

По данным Минздрава, по состоянию на 1 января 2018 года в стране в наличии имелось 2,7 млн доз вакцин АКДС, 700 тыс. доз вакцины АДС и 6,1 млн доз АДС-м, которую применяют для взрослых. При этом за 11 месяцев 2017 года все три дозы вакцины АКДС получило 45,4% детей в возрасте до 18 месяцев. В то же время 38,7% взрослых получило вакцину АДС-м.

"По одним данным в Украине в наличии 10 млн доз, по другим 6 млн доз вакцины от дифтерии, но истинное количество этой вакцины не известно. Как и не известно то, кто страна (или страны) производитель, сроки ее годности, ведомости о регистрации в ДЭЦ и GMP сертификат. Не известно количественное наличие в разрезе областей. Кроме всего, в взрослом возрасте от дифтерии нужно вакцинироватьсо каждые 10 лет, но количество иммунизированных граждан не известно. То есть, мы не знаем точно, достаточно нам этих 10-6 млн доз для страны с начислением 42 млн человек. Но сыворотки от дифтерии, как не было так и нет. А антибиотики при дифтерии малоэффективны и спасти человека можно лишь при наличии противодифтерийного анатоксина. А его нет, так же как нет противобутулимического анатоксина и других иммунобиологический препаратов. Слова как прежде остаться словами, а заявленные цифры лишь сухими цифрами, ничем не подтвержденными", — сказал РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины, врач-иммунолог Сергей Кравчено.

Стоит особо отметить, что дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. В Минздраве подтверждают, что сейчас в Украине есть в наличии всего 900 доз противодифтерийной сыворотки, необходимой для лечения заболевания, поступившие в страну в качестве гуманитарной помощи от правительства Индии. По мнению доктора Комаровского, если в Украине будет вспышка дифтерии, эти 900 доз закончится за два дня.

Во время эпидемии дифтерии в Украине с1991 по 1998 год дифтерией заболели около 20 тысяч человек, 696 из них умерли.

Украина будет гореть в дифтерии

Много лет не было слышно о вспышках дифтерии, но сейчас фиксируют случаи заболевания по всему миру. В конце прошлого года ВОЗ сообщало о вспышках этого опаснейшего заболевания в Йемене и Бангладеш. Недавние вспышки дифтерии в нескольких странах, по мнению ВОЗ, являются следствием недостаточного охвата вакцинацией. Люди, не прошедшие иммунизацию, подвергаются риску, в каких бы условиях они ни проживали.

"Это случается в разных странах — и в развитых, и с низким уровнем жизни. Серьезная ситуация сложилась в Венесуэле — там эпидемия дифтерии. Были случаи заболевания в Испании, где тоже возникали проблемы с доставкой сыворотки — ее сложно найти, если она требуется срочно. Почему все это так беспокоит меня и моих коллег? В 90-е годы Украина пережила страшную эпидемию дифтерии. Были вспышки и в других странах — к примеру, в Швеции, но там их быстро локализовали, а у нас дифтерия бушевала около 10 лет. И унесла очень много жизней. Тогда впервые в истории было зафиксировано, что в огромном количестве болели взрослые люди. В отделении мы впервые видели такие клинические формы, которые очень редко встречаются, они даже не были описаны в литературе. Случались даже параличи: люди, перенесшие болезнь, несколько лет оставались обездвиженными. Ситуацию спасало то, что тогда у нас хотя бы была антитоксическая сыворотка — в любом инфекционном отделении холодильники были забиты", — пояснила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

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Врачи настаивают: единственный способ защитится от дифтерии – вакцинация детей и ревакцинация взрослых. В случае, когда человек не знает привит ли он, это выясняется простым исследованием крови на наличие антител. При наличии прививки вероятность заболеть достаточно мала, даже если будет идти речь о возможном заболевании, течение болезни будет без осложнений. А без принятия мер дифтерия может приводить к опустошающим эпидемиям, в основном среди детей.

По мнению врача-инфекциониста Ольги Голубовской, вакцины от дифтерии и столбняка обеспечивают достаточно стойкий антитоксический иммунитет, а заболевания эти очень серьёзные, опасные для жизни.

"По моему опыту вспышки дифтерии 90-х годов — это смертельно опасно, учитывая, что у нас отсутствует санитарно-эпидемиологическая служба и по гуманитарной помощи пришло только 900 доз противодифтерийной сыворотки, а это очень мало для вспышки дифтерии, и учитывая то, что у нас только около 40% привито от дифтерии. Если, не дай бог, будет дифтерия, страна будет просто гореть. Вакцинация детей и взрослых — это единственный способ защититься от этой инфекции", — сказал РИА Новости Украина профессор Сергей Крамарев — заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца.