Под "горячую руку" Алексея Мочанова попали заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк. Досталось также и главе комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.
Как пишет Ольга Богомолец в своем блоге, недостаточная просветительская работа и постоянные перебои с поставками вакцин и сывороток привели к тому, что коллективный иммунитет к дифтерии снизился до критического уровня.
По словам народного депутата от БПП Ольги Богомолец, Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения, который она возглавляет, в течение прошлого года четыре раза признавал неудовлетворительной работу профильного министерства.
Принятый закон о финансировании медуслуг не предусматривает улучшения оказания стационарной помощи, речь идет только об определенной реорганизации первичной помощи, подчеркнул врач-нейрохирург Андрей Гук.
Медреформа, которую проталкивает Минздрав, заставила медиков Украины экстренно собраться на Национальный форум. Если Рада поддержит реформы Супрун, систему здравоохранения выведут на либеральную модель, где медпомощь смогут получить только богатые.
Глава Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что одной из причин стало признание неудовлетворительной работу Минздрава по выполнению программы "Лечение граждан Украины за рубежом".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Под "горячую руку" Алексея Мочанова попали заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк. Досталось также и главе комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.