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    Ольга Богомолец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 52
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    Ольга Богомолец. Архивное фото
    Богомолец стала основным претендентом на должность главы Минздрава - источник
    11:03 28.02.2018
    3324Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По информации источника, в ближайшие несколько часов будет озвучено назначение на должность министра здравоохранения Украина нардепа Ольги Богомолец.
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Гройсмана попросят вмешаться в ситуацию с медуниверситетом Богомольца
    18:54 27.02.2018
    293Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что принято решение письмом обратиться к премьер-министру и проинформировать его о критической ситуации.
    Алексей Мочанов. Архивное фото
    Твари и скоты! Известный волонтер жестко прошелся по нардепам-майдановцам
    06:59 10.02.2018
    26074
    Под "горячую руку" Алексея Мочанова попали заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк. Досталось также и главе комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.
    Депутат Верховной Рады Ольга Богомолец. Архивное фото
    Вспышка дифтерии приведет к тысячам смертей украинцев - Богомолец
    14:15 24.01.2018
    1262Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Как пишет Ольга Богомолец в своем блоге, недостаточная просветительская работа и постоянные перебои с поставками вакцин и сывороток привели к тому, что коллективный иммунитет к дифтерии снизился до критического уровня.
    Ольга Богомолец. Архивное фото
    Минздрав Украины на сегодняшний день не работает - Богомолец
    02:41 20.01.2018
    502
    По словам народного депутата от БПП Ольги Богомолец, Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения, который она возглавляет, в течение прошлого года четыре раза признавал неудовлетворительной работу профильного министерства.
    Врачи в операционной
    Медик: закон о финансировании медуслуг работать не будет
    17:15 20.10.2017
    1008Медреформа или медицинский геноцид?
    Принятый закон о финансировании медуслуг не предусматривает улучшения оказания стационарной помощи, речь идет только об определенной реорганизации первичной помощи, подчеркнул врач-нейрохирург Андрей Гук.
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и премьер Владимир Гройсман после принятия принятия Радой медреформы.
    Супрун как доктор Менгеле. Медреформа глазами врачей
    08:56 20.10.2017
    11503Медреформа или медицинский геноцид?
    Медреформа, которую проталкивает Минздрав, заставила медиков Украины экстренно собраться на Национальный форум. Если Рада поддержит реформы Супрун, систему здравоохранения выведут на либеральную модель, где медпомощь смогут получить только богатые.
    Ольга Богомолец
    Медреформа в цифрах: Богомолец показала расценки на медуслуги
    15:33 18.10.2017
    64448Медреформа или медицинский геноцид?
    Богомолец предлагает ознакомиться с ценами на случай, "если депутаты таки поддержат "сооплату для богатых по номеру 6327", вместо того, чтобы сделать реальную реформу".
    Ольга Богомолец. Архивное фото
    Богомолец метит в кресло президента, а не министра - политтехнолог
    05:22 23.09.2017
    583
    В эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Екатерина Одарченко заявила, что, несмотря на низкий рейтинг, амбиции Ольга Богомолец больше, чем должность министра.
    И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Архивное фото
    В Раде выразили недоверие и.о. министра здравоохранения Супрун
    01:39 20.09.2017
    1206Политический кризис: страна в тупике
    Глава Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что одной из причин стало признание неудовлетворительной работу Минздрава по выполнению программы "Лечение граждан Украины за рубежом".
    Оксана Корчинская vs Ольга Богомолец. Видео
    Медицинский спор. Корчинская "наехала" на Богомолец в прямом эфире 
    06:36 19.08.2017
    2774
    Нардеп-"радикал" Оксана Корчинская обвинила Ольгу Богомолец в том, что та "связалась с врачами-взяточниками в "Охматдете".
    Ольга Богомолец. Архивное фото
    Богомолец о неопознанных погибших в зоне АТО
    07:11 24.07.2017
    1366Донбасс: новое перемирие
    Народный депутат Ольга Богомолец сообщила в эфире "ГС", что в ДНК-базу поступило 1966 фрагментов тел людей, которые погибли на Донбассе, по этим останкам удалось выделить 855 профилей.
    Ольга Богомолец
    Потерявшую сознание в Раде Богомолец отвезли в Феофанию
    17:23 13.07.2017
    1425
    Как стало известно, Богомолец увезли в больницу ГУД "Феофания". В больнице уточнили, что у Богомолец диагностировали "обострение хронической болезни".
    Ольга Богомолец
    Нардеп от БПП Богомолец упала в обморок в парламентском туалете - СМИ
    14:00 13.07.2017
    1233
    По данным СМИ, лежащую в туалете без сознания главу комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольгу Богомолец обнаружила одна из журналисток, которая работает в Раде.
    Ольга Богомолец о недостатках медицинской реформы. Видео
    Богомолец о главных недостатках медреформы в Украине 
    04:54 07.07.2017
    974
    Народный депутат и советник президента подчеркнула, что частная медицина в стране может существовать, но при этом не за счет уничтожения базовой государственной медицины.
    Ольга Богомолец. Архивное фото
    Богомолец задекларировала семь квартир в Киеве и коллекцию икон
    16:21 31.10.2016
    2301Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    На счетах нардепа Ольги Богомолец в украинских банках находятся 145 тыс грн., $23 тыс и почти 3 тыс евро. Богомолец также задекларировала наличных средств на сумму 290 тыс евро и $380 тыс.
    Пострадавшие паломники Крестного хода
    Более 30 участников Крестного хода обратились за помощью к медикам
    19:31 27.07.2016
    143Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, за день за помощью медиков обратились 32 участника Крестного хода.
    Въезд в Измаил
    Выявлены два вида возбудителей кишечной инфекции в Измаиле
    18:39 19.06.2016
    1064Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    У пациентов, которые поступили за последние дни в больницы с признаками высокой температуры, рвота и диарея, высеян возбудитель – рота- и норовирусы. Об этом сообщила Ольга Богомолец.
    Ольга Богомолец
    Украине грозит масштабный наплыв некачественных лекарств - Богомолец
    11:07 23.04.2016
    3837
    Согласно информации, предприятия, у которых есть авторегистрация в ЕС и запрет на продажу лекарств внутри страны, будут поставлять свою продукцию на рынок Украины.
    Богомолец: Минздрав тормозит закупку лекарств для онкобольных детей, Видео
    Богомолец: Минздрав тормозит закупку лекарств для онкобольных детей 
    03:48 17.04.2016
    284Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Министерство здравоохранения Украина тормозит закупку лекарств для детей с онкологическими заболеваниями, заявила глава Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Ольга Богомолец.
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    06:59 10.02.2018
    26074
    Под "горячую руку" Алексея Мочанова попали заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк. Досталось также и главе комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.
    Ольга Богомолец. Архивное фото
    Богомолец стала основным претендентом на должность главы Минздрава - источник
    11:03 28.02.2018
    3324
    По информации источника, в ближайшие несколько часов будет озвучено назначение на должность министра здравоохранения Украина нардепа Ольги Богомолец.
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    18:54 27.02.2018
    293
    Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что принято решение письмом обратиться к премьер-министру и проинформировать его о критической ситуации.
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