Плачевное состояние инфраструктуры по всей стране приводит к масштабным авариям — то мост обрушится, то коллектор прорвет. В результате рядовые украинцы зимой остаются без воды и света, а местами и без тепла.
В результате проведенных обысков дома у только у одного из участников изъяли более 400 гр. метадона, 100 гр. измельченного димедрола, 25 мл. раствора метадона и 10 мл. раствора опия. Были обнаружены 38 тыс. долларов США, 30 тыс. гривен и 1 кг золотых изделий.
В понедельник днем в Измаиле в полицию и к спасателям обратились родители 9-летнего мальчика, сообщившие, что их сын, который находится дома сам, не отвечает на телефонные звонки и не открывает входную дверь.
По версии полиции, взрывное устройство не было мощным, было больше дыма. Преступники хотели напугать, "если бы все члены семьи находились в машине, то от самого взрыва, скорее всего, никто бы не пострадал".
Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили наличие взрывного устройства, которое было обезврежено. Автомобиль зарегистрирован на супругу мэра Измаила Андрея Абрамченко, но ездил на ней якобы градоначальник, сообщили в полиции.
В полиции отметили, что во избежание массовых беспорядков в поселок, в котором произошел инцидент, были направлены дополнительные отряды правоохранителей, и в данный момент ситуация полностью контролируемая.
Бунт против ромов произошел в селе после убийства 8-летней девочки, в котором подозревают жителя Лощиновки, рома по национальности. Жители села ждут вече, на котором решат – разрешить ли ромам вернуться в их дома.
Накануне убийство восьмилетней девочки под Измаилом спровоцировало массовые беспорядки, бывшему врио ректора НАУ, подозреваемому во взяточничестве, сообщили о подозрении, а во время пожара на складе в Москве погибло 17 человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Измаиле активисты провели акцию "Спасение утопающих дело рук самих утопающих!". Суть акции - привлечь внимание общественности к необходимости дезинфекции общественного транспорта.