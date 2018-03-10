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    Измаил (Одесская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 64
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    Измаил без света
    Скандал в Измаиле: город без света , а главная елка "горит"
    14:28 24.01.2018
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    По информации местных СМИ, часть жителей Измаила сидит без света, а другую часть периодически выключают из-за упавших электроопор в области.
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    Устала и уже не поднимется. Развал инфраструктуры Украины
    07:50 24.01.2018
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    Плачевное состояние инфраструктуры по всей стране приводит к масштабным авариям — то мост обрушится, то коллектор прорвет. В результате рядовые украинцы зимой остаются без воды и света, а местами и без тепла.
    В Измаиле масштабные отключения электричества: комментарий мэра. Видео
    "Такой катастрофы не было никогда". Мэр Измаила об отключениях света 
    19:37 22.01.2018
    1364Украина остановилась в снежных заносах
    В обед понедельника, 22 января, Измаил вновь был полностью обесточен - сработало аварийное отключение подстанции Измаил из-за перегрузки. Комментарий мэра города Андрея Абрамченко - на видео.
    Ситуация в Измаиле после снегопада, 18 января 2018
    Без света, тепла и воды. Жителей Измаила призвали не выходить из дома
    15:54 18.01.2018
    1111Украина остановилась в снежных заносах
    По словам мэра Измаила Андрея Абрамченко, повреждена единственная линия 110 киловольт, которая идет из Арциза через Молдавию, вследствие чего отключено электроснабжение котельных и насосных.
    Задержана этническая ОПГ в результате спецоперации в Одесской области
    Задержана этническая ОПГ в результате спецоперации в Одесской области
    19:12 03.01.2018
    1091Криминальные войны в Украине
    В результате проведенных обысков дома у только у одного из участников изъяли более 400 гр. метадона, 100 гр. измельченного димедрола, 25 мл. раствора метадона и 10 мл. раствора опия. Были обнаружены 38 тыс. долларов США, 30 тыс. гривен и 1 кг золотых изделий.
    В Измаиле полиция и пограничники проводят массовые обыски в домах ромов
    В Одесской области силовики проводят масштабную спецоперацию, обыскивают ромов
    15:39 03.01.2018
    938Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, обыски проводятся у лиц цыганской национальности, ранее неоднократно фигурировавших в уголовных делах, связанных с распространением и хранением наркотических веществ.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    В Измаиле 9-летний мальчик впал в алкогольную кому, напившись водки
    18:44 04.12.2017
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    В понедельник днем в Измаиле в полицию и к спасателям обратились родители 9-летнего мальчика, сообщившие, что их сын, который находится дома сам, не отвечает на телефонные звонки и не открывает входную дверь.
    Морг в Измаиле
    А вы готовы почитать об ужасах измаильского морга?
    14:11 10.09.2017
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    Жители поселка выяснили, что покойников хранили в сарае без холодильника, обернутыми в полиэтиленовые пакеты, пока город не выделил деньги на захоронение.
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Нацгвардия выселяет детей из лицея в Измаиле - СМИ
    15:32 10.08.2017
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    По информации издания СМИ, нет никаких официальных документов, являющихся основанием для выселения учащихся военно-морского лицея подразделением Нацгвардии в Измаиле.
    Подъезд дома в Измаиле, возле которого было совершено покушение на полицейского
    Взрыв в Измаиле. Появились подробности покушения на семью полицейского
    17:31 07.08.2017
    846Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По данным правоохранителей, изъятые с места происшествия осколки и фрагменты взрывного устройства направлены на экспертизу. Жизни супруги полицейского и их малолетней дочери ничего не угрожает.
    Полиция Украины. Архивное фото
    СМИ сообщили подробности взрыва полицейского автомобиля в Измаиле
    06:45 07.08.2017
    1174Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По версии полиции, взрывное устройство не было мощным, было больше дыма. Преступники хотели напугать, "если бы все члены семьи находились в машине, то от самого взрыва, скорее всего, никто бы не пострадал".
    Национальная полиция
    Под Одессой взорвали полицейский автомобиль, ранены женщина и ребенок
    22:54 06.08.2017
    1846Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В результате взрыва автомобиля пострадали жена и ребенок полицейского. Согласно информации, их госпитализировали. На месте происшествия работают взрывотехники.
    Сотрудники полиции обезвредили взрывное устройство, прикрепленное к авто мэра Измаила
    Полиция сообщила подробности покушения на мэра Измаила
    11:47 21.04.2017
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    В полиции уже установили, что это самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. К наружной части днища авто его прикрепили с помощью магнита.
    Презентация формы для полицейского патруля в Киеве
    Под автомобилем супруги мэра Измаила обнаружено взрывное устройство
    21:10 20.04.2017
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    Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили наличие взрывного устройства, которое было обезврежено. Автомобиль зарегистрирован на супругу мэра Измаила Андрея Абрамченко, но ездил на ней якобы градоначальник, сообщили в полиции.
    Авто полиции. Архивное фото
    В Одесской области избили бойца "Правого сектора"
    11:50 20.01.2017
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    Сообщается, что, возвращаясь домой, ветеран антитеррористической операции на Востоке наткнулся на группу из пяти молодых людей, которые его избили, а позднее намеревались вывезти в лес.
    Мэр Измаила Андрей Абрамченко. Архивное фото
    Мэры Измаила и Мариуполя о сложностях существования местных советов
    10:12 23.10.2016
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    Мэр Измаила Андрей Абрамченко и мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире "ГС" заявили, что затраты, которые возложили на местные бюджеты в рамках децентрализации, будут сдерживать развитие регионов.
    Подтопления в Ренийском районе Одесской области в результате непогоды
    В Измаиле из-за урагана под воду ушел центр города — спецкор
    15:03 12.10.2016
    633В Украину пришел мощный циклон: последствия
    Спецкор радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что из-за непогоды затопленными оказались некоторые населенные пункты области.
    Под Измаилом вспыхнули цыганские погромы
    Полиция открыла дело из-за погромов в общине ромов в Одесской области
    13:54 28.08.2016
    951Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В полиции отметили, что во избежание массовых беспорядков в поселок, в котором произошел инцидент, были направлены дополнительные отряды правоохранителей, и в данный момент ситуация полностью контролируемая.
    Цыганские погромы под Измаилом
    В Лощиновке разгромили дома ромов из-за убийства ребенка – спецкор
    13:42 28.08.2016
    3988Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Бунт против ромов произошел в селе после убийства 8-летней девочки, в котором подозревают жителя Лощиновки, рома по национальности. Жители села ждут вече, на котором решат – разрешить ли ромам вернуться в их дома.
    Цыганские погромы под Измаилом
    Хроника 27 августа: цыганские погромы под Измаилом, атака на посольство Украины
    10:53 28.08.2016
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    Накануне убийство восьмилетней девочки под Измаилом спровоцировало массовые беспорядки, бывшему врио ректора НАУ, подозреваемому во взяточничестве, сообщили о подозрении, а во время пожара на складе в Москве погибло 17 человек.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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