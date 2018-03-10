По данным руководства кантона, риск террористической атаки после взрывов в Париже 13 ноября не слишком повысился, однако Женева остается уязвимой для террористов из-за своего географического и международного положения.
По данным Международного агентства по миграции, 3 тысячи 137 человек погибли или пропали без вести в Средиземном море в текущем году. В ЕК назвали миграционный кризис крупнейшим со времени Второй мировой войны.
Как сообщил официальный представитель отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи, многое будет зависеть от результатов первого дня. "Надеемся, что в понедельник удастся достичь прогресса, который позволит продолжить работу", - сказал он.
В докладе Центра по мониторингу внутренне перемещенных лиц Норвежского Совета по делам беженцев отметили, что из-за конфликта в Донбассе, число вынужденных переселенцев в Украине в 2014 году составило почти 650 тысяч человек.
В докладе центра по мониторингу внутренне перемещенных лиц Норвежского Совета по делам беженцев отмечается, что из-за конфликтов число вынужденных переселенцев в 2014 году составило 38 миллионов человек.
По словам заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, СПЧ и ООН "ни при каких обстоятельствах не должны позволить России превратить Крым в изолированный военный лагерь, а его жителей - в заключенных".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".