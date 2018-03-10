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    Женева (кантон)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Женева
    Женева усиливает безопасность из-за террористических атак в Париже
    23:56 03.12.2015
    45Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    По данным руководства кантона, риск террористической атаки после взрывов в Париже 13 ноября не слишком повысился, однако Женева остается уязвимой для террористов из-за своего географического и международного положения.
    Дым из труб
    Концентрация СО2 в атмосфере достигла максимума за последние 30 лет
    14:59 09.11.2015
    187
    Всемирная метеорологическая организация обнародовала отчет о выбросах углекислого газа в мировую атмосферу. Концентрация двуокиси углерода продолжает увеличиваться.
    Лодка мигрантов столкнулась с греческим спасательным судном около острова Лесбос
    Свыше 600 тыс человек прибыли в ЕС по морю с начала года - МОМ
    12:02 16.10.2015
    17Мигранты штурмуют ЕС
    По данным Международного агентства по миграции, 3 тысячи 137 человек погибли или пропали без вести в Средиземном море в текущем году. В ЕК назвали миграционный кризис крупнейшим со времени Второй мировой войны.
    Мигранты с Ближнего Востока в Бодруме
    ООН ожидает до 700 тыс беженцев в Европе к концу 2015 года
    17:47 01.10.2015
    167Мигранты штурмуют ЕС
    Агентство ООН по делам беженцев подсчитало, что до конца года в страны Европы могут прибыть еще 200 тысяч нелегальных мигрантов. Правда, поток беженцев из Ливии сокращается.
    Нурсултан Назарбаев
    Назарбаев подписал протокол о присоединении Казахстана к ВТО
    17:55 27.07.2015
    335
    Казахстан станет 162-м членом Всемирной торговой организации. Стране еще предстоит урегулировать ряд процедурных формальностей для вступления в организацию.
    Последствия авиаударов по Йемену.
    Продолжительность переговоров по Йемену в Женеве не определена - ООН
    18:52 14.06.2015
    82Военная кампания в Йемене
    Как сообщил официальный представитель отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи, многое будет зависеть от результатов первого дня. "Надеемся, что в понедельник удастся достичь прогресса, который позволит продолжить работу", - сказал он.
    Госсекретарь США Джон Керри
    Госсекретарь США госпитализирован после падения с велосипеда во Франции
    14:37 31.05.2015
    99
    Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье утром, врачи оказывают Керри медицинскую помощь в швейцарской больнице Geneva University Hospital.
    Женева
    Иран и США завершат переговоры в Женеве в субботу вечером - источник
    16:42 30.05.2015
    99
    Источник на переговорах сообщил, что иранская делегация планирует завершить рабочую программу в Женеве сегодня вечером, на завтра переговоров не планируется.
    Беженцы в волонтерском центре Славянска
    Число перемещенных лиц в Украине за год составило 646,5 тыс человек
    12:25 06.05.2015
    55Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    В докладе Центра по мониторингу внутренне перемещенных лиц Норвежского Совета по делам беженцев отметили, что из-за конфликта в Донбассе, число вынужденных переселенцев в Украине в 2014 году составило почти 650 тысяч человек.
    Палестинские беженцы просят оказать помощь пострадавшим в лагере Ярмук
    Число вынужденных переселенцев за год в мире составило 38 млн
    12:15 06.05.2015
    40
    В докладе центра по мониторингу внутренне перемещенных лиц Норвежского Совета по делам беженцев отмечается, что из-за конфликтов число вынужденных переселенцев в 2014 году составило 38 миллионов человек.
    Судно с сотнями мигрантов затонуло в Средиземном море
    В Средиземном море погибнет 30 тыс мигрантов в 2015 г - ООН
    13:51 21.04.2015
    235
    По данным Международной организации по миграции ООН, 2015 год может стать рекордным по количеству погибших незаконных мигрантов, пытающихся добраться в Европу по Средиземному морю.
    Игорь Коломойский на прощальной вечеринке
    СМИ: Коломойский улетел в Женеву и участия в вече не принимал
    21:36 28.03.2015
    2660Вече в Днепропетровске за Коломойского
    Ранее организаторы мероприятия сообщали, что экс-губернатор Днепропетровской области и его команда отчитаются о своей работе в течение года на этом вече.
    Сноуден попросил убежища в Швейцарии. Видео
    Сноуден просит убежища в Швейцарии 
    02:29 07.03.2015
    429Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что хотел бы переехать в Женеву. В настоящее время он находится в России.
    Работники миссии ОБСЕ и украинские военные в Парасковиевке
    Главы МИД стран ЕС обсудят в Риге расширения работы миссии ОБСЕ в Украине
    18:18 03.03.2015
    37
    Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что также будут обсуждаться вопросы поддержки выполнения минских договорённостей.
    Здание МИД Украины
    Замглавы МИД сравнил "агрессию РФ" с действиями террористов ИГ
    19:05 02.03.2015
    219
    По словам заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, СПЧ и ООН "ни при каких обстоятельствах не должны позволить России превратить Крым в изолированный военный лагерь, а его жителей - в заключенных".
    Встреча Сергея Лаврова и Джона Керри в Женеве
    Заявления Ирана по поводу ядерной программы должны пройти проверку - Керри
    15:34 02.03.2015
    42
    Госсекретарь США Джон Керри завил в Женеве, что "весь мир должен быть уверен в том, что многочисленные заявления Ирана по поводу мирной программы смогут пройти проверку".
    Встреча Сергея Лаврова и Джона Керри в Женеве
    Лавров и Керри "открыто" поговорили об Украине в Женеве 
    14:37 02.03.2015
    458
    Госсекретарь США Джон Керри сообщил, что провел в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "откровенную дискуссию" по Украине.
    Встреча Сергея Лаврова и Джона Керри в Женеве
    Керри пригрозил последствиями для РФ за невыполнение минских соглашений
    14:30 02.03.2015
    1093Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Госсекретарь США прокомментировал свои переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам Джона Керри, они пригрозил российской стороне новыми мерами против экономики РФ.
    Сергей Лавров в Женеве
    Лавров обещает строгое расследование убийства Немцова 
    14:04 02.03.2015
    207Годовщина убийства Бориса Немцова
    Выступая в Женеве во время Совета по правам человека ООН глава МИД России пообещал, что правоохранительные органы РФ проведут расследование убийства Немцова по всей строгости
    Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров призвал Украину немедленно снять блокаду Донбасса
    12:40 02.03.2015
    967Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Глава МИД России заявил, что необходимо в экстренном порядке снять фактическую блокаду регионов Донбасса и восстановить свободу передвижения в этом регионе.
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