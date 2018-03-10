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Как отмечает, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба, разработчики генплана нарисовал нефтебазу с 50 метровой защитной зоной, хотя по требованиям нужно 200 метров. Но если бы норматив был соблюден, в эту зону попал бы склад боеприпасов.