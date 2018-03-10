Спустя месяц после пожара на БРСМ-нефтебазе в Васильковском районе независимые экологи получили первые результаты исследований грунта. Результаты ужасающие - нормы химического канцерогена бензопирена превышены в грунте в 1,6-26 раз.
Генеральная прокуратура поставила точку в последнем деле открытом экс-главой СБУ Валентином Наливайченко по подозрению бывшего заместителя генерального прокурора Анатолия Даниленко в экоциде. Скандал тлел долго, как и нефтебаза, а потух моментально.
Как отмечает, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба, разработчики генплана нарисовал нефтебазу с 50 метровой защитной зоной, хотя по требованиям нужно 200 метров. Но если бы норматив был соблюден, в эту зону попал бы склад боеприпасов.
Как отметил член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба, до пожара под Васильковом "на объекты БРСМ-нафта в МВД было официально зарегистрировано подготовку пяти терактов против объектов этой фирмы".
Нефтебаза в Глевахе, где больше недели бушевал пожар, - отнюдь не единственный объект, который представляет потенциальную опасность. Госорганы выдавали разрешения на заправки, расположенные в нарушение требований непосредственно с жилыми домами.
Милиция утверждает, что на территории нефтебазы из низкокачественного сырья изготавливался бензин и дизельное топливо якобы "повышенного качества" с использованием различного рода присадок и добавок, опасных для людей.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, по факту пожара открыто несколько уголовных производств, в частности, по ч. 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Как сообщает пресс-служба ГФС Украины, нарушителей ждет штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 255 тысяч до 425 тысяч гривен) с лишением права занимать определенные должности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".