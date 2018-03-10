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    БРСМ-Нефть

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 63
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    Заправка сети БРСМ-нефть
    "БРСМ-нефть" считает обыски и арест имущества рейдерской атакой
    10:35 02.11.2016
    171
    Как заявил директор департамента стратегического маркетинга компании "Стейт Оил" Александр Мельничук, за обысками, которые прошли на "БРСМ" во вторник, "стоят люди из Верховной Рады".
    Генеральная прокуратура Украины
    Луценко заявил об обысках в группе компаний "БРСМ"
    16:07 01.11.2016
    293
    По информации генерального прокурора Юрия Луценко, во вторник около 250 сотрудников ГПУ и Государственной фискальной службы проводят обыски в компании, которую связывают с Эдуардом Ставицким.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    Вблизи сгоревшей нефтебазы превышены концентрации канцерогенов - СЭС
    15:23 16.07.2015
    84Пожары и их последствия в Киеве и области
    Специалисты обнародовали результаты исследования на содержание бензапирена в образцах почвы, которые были отобраны работниками Госсанэпидслужбы в зоне воздействия пожара на нефтебазе.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    Серьезное загрязнение почвы зафиксировано в районе сгоревшей нефтебазы - СМИ
    15:48 15.07.2015
    171Пожары и их последствия в Киеве и области
    Спустя месяц после пожара на БРСМ-нефтебазе в Васильковском районе независимые экологи получили первые результаты исследований грунта. Результаты ужасающие - нормы химического канцерогена бензопирена превышены в грунте в 1,6-26 раз.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Богомолец: в Киеве умер оператор сгоревшей нефтебазы "БРСМ"
    21:01 02.07.2015
    221Пожары и их последствия в Киеве и области
    Оператор нефтебазы "БРСМ" Алексей Климач, получивший 98% ожогов кожи во время пожара, умер в больнице, сообщила нардеп Ольга Богомолец в соцсети Facebook.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    В ГСЧС рассказали об обстановке на нефтебазе под Киевом
    16:15 21.06.2015
    106Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации, перекачка горючей смеси из резервуара № 3 объемом 900 куб. м в резервуар № 5 дизельной группы объемом 900 куб. м окончена. Осуществляется контроль за пожарной обстановкой.
    Генпрокуратура Украины
    Дело Даниленко. Есть такая профессия – честный человек
    19:18 20.06.2015
    982Пожары и их последствия в Киеве и области
    Генеральная прокуратура поставила точку в последнем деле открытом экс-главой СБУ Валентином Наливайченко по подозрению бывшего заместителя генерального прокурора Анатолия Даниленко в экоциде. Скандал тлел долго, как и нефтебаза, а потух моментально.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    На нефтебазе под Киевом ликвидирован прорыв трубопровода
    15:17 20.06.2015
    162Пожары и их последствия в Киеве и области
    Прорыв магистрального трубопровода ликвидирован, перекачка бензина из резервуара № 3 объемом 900 куб. м в резервуар № 5 дизельной группы объемом 900 куб. м возобновлена.
    ГСЧС чистит водоемы от загрязнения нефтепродуктами. Видео
    Как чистят водоемы от нефтепродуктов сгоревшей базы под Киевом 
    11:02 19.06.2015
    529Пожары и их последствия в Киеве и области
    В Василькове сотрудники ГСЧС используют специальный сорбент для очистки водоемов от разлитых нефтпродуктов после пожара нефтехранилища "БРСМ-Нефть".
    Пожар на нефтебазе под Киевом ликвидирован
    История аренды сгоревшей нефтебазы это коррупция и мошенничество - Глеба
    07:29 18.06.2015
    610Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как отмечает, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба, разработчики генплана нарисовал нефтебазу с 50 метровой защитной зоной, хотя по требованиям нужно 200 метров. Но если бы норматив был соблюден, в эту зону попал бы склад боеприпасов.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    Пожар на нефтебазе под Киевом это диверсия и конкуренция - эксперт
    07:18 18.06.2015
    260Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как отметил член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба, до пожара под Васильковом "на объекты БРСМ-нафта в МВД было официально зарегистрировано подготовку пяти терактов против объектов этой фирмы".
    Работа автозаправочной станции
    Виктор Глеба: в Киеве не исключены ЧП, аналогичные пожару нефтебазы
    17:28 17.06.2015
    361Пожары и их последствия в Киеве и области
    Нефтебаза в Глевахе, где больше недели бушевал пожар, - отнюдь не единственный объект, который представляет потенциальную опасность. Госорганы выдавали разрешения на заправки, расположенные в нарушение требований непосредственно с жилыми домами.
    Александр Турчинов и Арсен Аваков возле пытающей нефтебазы под Киевом
    Аваков обнародует "впечатляющие" результаты дела о пожаре на нефтебазе
    13:58 17.06.2015
    671Пожары и их последствия в Киеве и области
    Министр внутренних дел заявил о скором завершении следствия по пожару в Василькове на предприятии "БРСМ-Нефть". Ранее под домашний арест был помещен главный инженер нефтебазы.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    Более половины топлива уже откачали из горевшей под Киевом нефтебазы
    09:46 17.06.2015
    143Пожары и их последствия в Киеве и области
    Продолжаются работы по перекачке остатков дизельного топлива из трех резервуаров нефтебазы БРСМ в резервуары нефтебазы КЛО (соседняя база - ред.)
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    Возгораний на нефтебазе под Киевом нет - ГСЧС
    08:24 17.06.2015
    402Пожары и их последствия в Киеве и области
    На месте пожара, который произошел на территории нефтебазы, по состоянию на 7 часов 17 июня признаков горения не наблюдается, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
    Пожар на нефтебазе под Киевом ликвидирован
    Даниленко пытался присвоить компанию - "БРСМ-Нефть"
    08:11 17.06.2015
    1693Пожары и их последствия в Киеве и области
    Мельничук также отметил, что компания уже обращалась с открытым письмом к президенту Украины, Генпрокуратуры, МВД и СБУ, однако в течение года не получила ответа.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    Страна горит из-за паралича власти - эксперт
    07:39 17.06.2015
    820Пожары и их последствия в Киеве и области
    В Украине значительно увеличилось количество пожаров. По мнению экологов, вспышка пожаров связана, прежде всего, с отсутствием системы государственного контроля за пожарной безопасностью.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    Пожар на нефтебазе произошел из-за нелегального смешивания присадок - МВД
    04:30 17.06.2015
    326Пожары и их последствия в Киеве и области
    Милиция утверждает, что на территории нефтебазы из низкокачественного сырья изготавливался бензин и дизельное топливо якобы "повышенного качества" с использованием различного рода присадок и добавок, опасных для людей.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    МВД оценивает ущерб от пожара на нефтебазе под Киевом в 1,2 млрд грн
    02:18 17.06.2015
    319Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как сообщает пресс-служба МВД Украины, по факту пожара открыто несколько уголовных производств, в частности, по ч. 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
    Гривны
    Фискалы уличили "БРСМ-Нефть" в неуплате 230 млн грн налогов
    00:40 17.06.2015
    272Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как сообщает пресс-служба ГФС Украины, нарушителей ждет штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 255 тысяч до 425 тысяч гривен) с лишением права занимать определенные должности.
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