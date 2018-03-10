В ГСЧС сообщили, что на период празднования Рождества Христова спасатели переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.
По словам начальника ГСЧС Украины Николая Чечеткина, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, однако дальнейшего распространения огня не ожидается.
Территорию вокруг Балаклеи, где ранее горел военный склад, очистят от взрывоопасных предметов до 18 мая, сообщил в четверг глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
В 2016 году зафиксировано около 74 тысячи пожаров. Количество лесных пожаров уменьшилось в 2,5 раза, впервые с 1996 года удалось достичь наименьшего количества погибших во время чрезвычайных происшествий.
Пожар на складе с боеприпасами в черте города Сватово Луганской области вспыхнул в четверг вечером. По информации спасателей площадь пожара достигла 9 тысяч квадратных метров. В связи с возгоранием на складе начали взрываться боеприпасы, повредившие около 30 жилых домов.
Из-за пожаров в 30-километровой зоне вокруг столицы уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил предельно допустимые нормы в 8 раз. Городские власти прервали занятия в школе и обязали специальные службы перейти в режим чрезвычайной ситуации.
Уже локализовали возгорание травяного настила по всем шести ячейкам на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща", а именно вблизи поселков Полесское, Ковшиливка, Глинка, Старая Красница, Лубянка и Бычки, сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин в социальной сети Facebook.
По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, каждое территориальное подразделение ГСЧС должно усилить, в первую очередь, профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в экосистемах и отработать планы реагирования на чрезвычайные ситуации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".