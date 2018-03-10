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    Николай Чечеткин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 36
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    Спасатели ГСЧС
    Спасатели переходят на усиленный режим работы на время Рождества
    10:39 06.01.2018
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    В ГСЧС сообщили, что на период празднования Рождества Христова спасатели переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.
    Последствия взрывов на арсенале в Калиновке
    Пожар на военном складе под Винницей локализован
    00:01 28.09.2017
    202Взрывы под Винницей: расследование
    По словам начальника ГСЧС Украины Николая Чечеткина, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, однако дальнейшего распространения огня не ожидается.
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    ГСЧС озвучила масштабы загрязнений в результате взрыва в Балаклее
    12:31 06.04.2017
    291Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Территорию вокруг Балаклеи, где ранее горел военный склад, очистят от взрывоопасных предметов до 18 мая, сообщил в четверг глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
    Николай Чечеткин. Архивное фото
    ГСЧС: количество пожаров в Украине уменьшается
    19:57 24.02.2017
    70
    В 2016 году зафиксировано около 74 тысячи пожаров. Количество лесных пожаров уменьшилось в 2,5 раза, впервые с 1996 года удалось достичь наименьшего количества погибших во время чрезвычайных происшествий.
    Эвакуация в Авдеевке
    Сотрудник ГСЧС погиб при обстреле Авдеевки
    23:20 02.02.2017
    527Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечетки, в результате обстрела погиб водитель аварийно-спасательного отряда. Подполковник ГСЧС ранен в живот.
    Последствия обрушения школы в Василькове
    При обрушении стены в школе под Киевом пострадал 12-летний ученик
    15:16 11.10.2016
    598Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    По словам главв ГосЧС Украины Николач Чечеткина, причины обвала стены в школе будут известны только после результатов экспертизы Государственной строительно-архитектурной инспекции.
    Николай Чечеткин. Архивное фото
    Чечеткин назвал основную причину пожаров на свалках
    16:05 02.08.2016
    476Невыносимый мусор Львова
    Как заявил глава Госслужбы Украины по ЧС, только в течение июля во Львовской и Киевской областях на свалках было четыре случая возгорания. Его слова приводит пресс-служба МВД.
    ЧП на свалке во Львове
    Тело второго спасателя нашли на свалке возле Львова - ГСЧС
    19:59 31.05.2016
    322Невыносимый мусор Львова
    По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, в 19.05 на свалке во Львовской области найдено тело еще одного человека, продолжается идентификация. Поиски продолжаются.
    Разрушения и остатки разорвавшихся боеприпасов в Сватово после пожара в арсенале
    Луганская область: не АТО так Сватово
    15:50 30.10.2015
    3387Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    Пожар на складе с боеприпасами в черте города Сватово Луганской области вспыхнул в четверг вечером. По информации спасателей площадь пожара достигла 9 тысяч квадратных метров. В связи с возгоранием на складе начали взрываться боеприпасы, повредившие около 30 жилых домов.
    Киевляне носят маски после того, как столицу Украины накрыло смогом и гарью, 3 сентября 2015 г.
    Киев в дыму: Не выходить из дома, страшные цифры и "попытка расшатать ситуацию"
    15:31 03.09.2015
    2824Дым над Киевом. Горят леса
    Из-за пожаров в 30-километровой зоне вокруг столицы уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил предельно допустимые нормы в 8 раз. Городские власти прервали занятия в школе и обязали специальные службы перейти в режим чрезвычайной ситуации.
    Дым в Киеве
    Чечеткин: пожар под Киевом - попытка расшатать ситуацию в Украине
    12:44 03.09.2015
    4738Дым над Киевом. Горят леса
    По словам главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, локализация пожара произошла на площади 32 гектара. Чечеткин добавил, что продолжаются работы по ликвидации последствий.
    Инфографика. Зона Ато. Осторожно мины!
    Зона АТО. Осторожно, мины! 
    14:56 07.08.2015
    847Демилитаризация Донбасса
    ОБСЕ и ГСЧС начали совместный проект, направленный на разминирование Донбасса. За год в регионе уничтожено 39 тысяч взрывоопасных предметов.
    Мины
    Чечеткин: обследовано 20% территории Донбасса на выявление мин
    23:21 30.07.2015
    43Демилитаризация Донбасса
    По его словам, "относительно разминирования – сейчас сложно сказать, сколько еще потребуется времени для этого, потому что всю территорию необходимо обследовать".
    Николай Чечеткин
    Чечеткин: пожар в Чернобыльской зоне произошел из-за поджога
    10:40 29.07.2015
    121Пожары и их последствия в Киеве и области
    При ликвидации последнего масштабного пожара, на месте были обнаружены два факела, которые говорят о том, что пожар возник в результате умышленных поджогов.
    Тушение нового пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
    Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения частично удалось локализовать - ГСЧС
    20:59 01.07.2015
    118Пожары и их последствия в Киеве и области
    Уже локализовали возгорание травяного настила по всем шести ячейкам на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща", а именно вблизи поселков Полесское, Ковшиливка, Глинка, Старая Красница, Лубянка и Бычки, сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин в социальной сети Facebook.
    Вывеска на здании Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве
    Спасатели перейдут на усиленный режим работы в День Конституции - ГСЧС
    13:14 23.06.2015
    135
    По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, каждое территориальное подразделение ГСЧС должно усилить, в первую очередь, профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в экосистемах и отработать планы реагирования на чрезвычайные ситуации.
    Пожар на нефтебазе под Киевом ликвидирован
    ГСЧС: угрозы нового взрыва на нефтебазе под Киевом нет
    15:24 14.06.2015
    506Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как отметил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, существует угроза самовозгорания емкости, которая фитилирует.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Представитель горящей под Киевом нефтебазы обвинил спасателей в бездействии
    02:50 14.06.2015
    445Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как заявил начальник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, на данном этапе активное тушение пожара на нефтебазе не имеет смысла.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    ГСЧС: потушен один из очагов возгорания на нефтебазе под Киевом
    22:09 13.06.2015
    179Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации, проводятся подготовительные работы для откачки топлива. "Вчера откачивать было очень небезопасно. Системы были очень горячими", - отметил Николай Чечеткин.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    В ГСЧС сказали, когда начнется тушение пожара на нефтебазе под Киевом
    18:23 13.06.2015
    209Пожары и их последствия в Киеве и области
    По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, есть утечка горюче-смазочных материалов в пожарный водоем с нефтебазы, но нет утечки топлива в озеро, которое находится неподалеку.
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