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НСК "Олимпийский" опять в центре скандала. Экс-директора обвинили в хищениях на Евро-2012. Пока неясно, к чему приведут разбирательства, но вот урон по имиджу Украины нанесут. Тем более, что на носу подготовка к финалу Лиги чемпионов, на которую выделено аж 100 млн.