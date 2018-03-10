НСК "Олимпийский" опять в центре скандала. Экс-директора обвинили в хищениях на Евро-2012. Пока неясно, к чему приведут разбирательства, но вот урон по имиджу Украины нанесут. Тем более, что на носу подготовка к финалу Лиги чемпионов, на которую выделено аж 100 млн.
Монтаж сцены начнется утром 17 июля, а 18 июля в Киев приедут 11 фур с сотнями тонн сценического оборудования и 4 автобуса с техническим персоналом группы, задействованным в установке звука, света и экранов – всего более 60 человек.
В пятницу, 08 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся концерт легендарной британской группы Muse. Также на сцену в этот вечер вышли британцы из Hurts, финны Poets of the Fall и лондонские альтернативщики My Vitriol.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".