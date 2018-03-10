наверх
10.03.201805:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    НСК "Олимпийский"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Ворота на стадионе НСК Олимпийский
    "Олимпийский" под следствием, а на носу - финал Лиги чемпионов
    07:40 23.11.2017
    405
    НСК "Олимпийский" опять в центре скандала. Экс-директора обвинили в хищениях на Евро-2012. Пока неясно, к чему приведут разбирательства, но вот урон по имиджу Украины нанесут. Тем более, что на носу подготовка к финалу Лиги чемпионов, на которую выделено аж 100 млн.
    Двойник Джейсона Стэтхема в Киеве
    Киевский "Стэтхэм" оказался ненастоящим
    16:13 21.09.2017
    299
    Фото "Стэтхэма" на стадионе разместили в Facebook НСК "Олимпийского". Но впоследствии в посте фразы "Джейсон Стэтхэм" и "с его участием" взяли в кавычки.
    Звезда Голливуда Джейсон Стэтхэм посетил Киев для съемок фильма
    Популярный голливудский актер снимался в Киеве
    10:00 21.09.2017
    351
    По информации пресс-службы НСК "Олимпийский", на днях на стадионе снимали рекламный ролик с участием популярного голливудского актера Джейсона Стэтхэма.
    Члены рок-группы Depeche Mode
    СМИ опубликовали райдер концерта Depeche Mode в Киеве
    19:52 29.06.2017
    1644
    Монтаж сцены начнется утром 17 июля, а 18 июля в Киев приедут 11 фур с сотнями тонн сценического оборудования и 4 автобуса с техническим персоналом группы, задействованным в установке звука, света и экранов – всего более 60 человек.
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка сборной Украины по футболу 
    05:05 03.06.2017
    295
    Пока что подопечные Андрея Шевченко продолжат подготовку в столице Украины, а уже 5 июня команда отправится в Австрию на товарищеский матч с Мальтой.
    Владимир Кличко
    Владимир Кличко намерен провести прощальный бой в Киеве на НСК "Олимпийский"
    19:44 26.03.2017
    1036Владимир Кличко. Окончен бой
    По словам Владимира Кличко, арена удовлетворяет все требования для организации и проведения чемпионских боев. Как отметил боксер, НСК "Олимпийский" ничем не уступает лучшим немецким стадионам.
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    НСК "Олимпийский": экскурсия по главному спорткомплексу страны 
    14:09 02.03.2017
    199
    В преддвериии весенней части футбольного сезона 2016/2017 гг руководство НСК "Олимпийский" приоткрыло двери главного спорткомплекса страны и презентовало новые услуги и планы на год.
    Открытая тренировка сборной Украины по футболу под руководством Шевченко. Видео
    Открытая тренировка сборной Украины по футболу под руководством Шевченко 
    03:13 31.08.2016
    949
    На НСК "Олимпийский" в Киеве 29 августа прошла открытая тренировка сборной Украины по футболу перед стартом команды в квалификации Чемпионата мира 2018 года.
    Концерт Muse в Киеве
    Концерт Muse в Киеве 
    05:27 10.07.2016
    438
    В пятницу, 08 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся концерт легендарной британской группы Muse. Также на сцену в этот вечер вышли британцы из Hurts, финны Poets of the Fall и лондонские альтернативщики My Vitriol.
    Стадион НСК Олимпийский
    "Евровидение-2017" будет проводиться на НСК "Олимпийский" - Нищук
    23:14 15.05.2016
    582Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам министра культуры Украины Евгения Нищука начинать подготовку к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017" "надо уже с завтрашнего дня".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги