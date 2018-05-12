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    Перед финалом Лиги чемпионов в Киеве проверят "Олимпийский" на радиацию

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    Киев принимает финал Лиги чемпионов (18)

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    По словам главы ГСЧС Украины Николая Чечеткина, перед началом футбольных матчей стадионы НСК "Олимпийский" и "Динамо" им. Лобановского в Киеве будут проверены пиротехниками и специалистами по радиологической защите.
    Стадион НСК Олимпийский
    REUTERS John Sibley Livepic

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Более 800 спасателей будут нести службу в усиленном режиме в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов по футболу, сообщил глава госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин.

    Подготовку Олимпийского к финалу Лиги чемпионов сняли с воздуха. Видео
    informator.ua/Youtube
    Подготовку "Олимпийского" к финалу Лиги чемпионов сняли с воздуха

    Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля", состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский".

    "Во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в усиленном режиме несения службы будут находиться более 800 спасателей и около 190 единиц техники", — приводит слова Чечеткина в субботу госслужба по ЧС на своем сайте.

    По его словам, усиленную службу спасатели будут нести в период с 21 по 28 мая. Чечеткин рассказал, что перед началом матчей женского и мужского финалов Лиги чемпионов пиротехники проверят прилегающую к стадионам ("Олимпийский" и "Динамо" им. Лобановского) местность на наличие взрывоопасных предметов, также контроль за радиационно-химической обстановкой на стадионах будет осуществляться подразделениями радиационной, химической и биологической защиты.

    Кроме того, глава ГСЧС сказал, что в международном аэропорту "Киев" в круглосуточном режиме будет дежурить самолет АН-26 и медицинский вертолет.

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    Накануне в МВД Украины заявили, что около 12 тысяч правоохранителей будут дежурить в столице Украины во время финала Лиги чемпионов УЕФА 26 мая.

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