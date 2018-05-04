В УЕФА намекнули, кто споет на финале Лиги чемпионов в Киеве

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Британская певица косовского происхождения Дуа Липа споет на открытии финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

Соответствующая информация указана в проморолике, выпущенном официальной страницей Лиги чемпионов в Facebook.

Певица Дуа Липа известна своей песней под названием New Rules.

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Напомним, в финале Лиги чемпионов-2017/18 сыграют мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". В Киеве уверяют, что к проведению поединка все готово.