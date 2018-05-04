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    Культура

    В УЕФА намекнули, кто споет на финале Лиги чемпионов в Киеве

    (обновлено: )1210
    Британская певица косовского происхождения Дуа Липа хорошо известна своей песней под названием New Rules. Именно она споет на открытии финального матча ЛЧ в Киеве.
    Британская исполнительница Дуа Липа
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Британская певица косовского происхождения Дуа Липа споет на открытии финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

    Соответствующая информация указана в проморолике, выпущенном официальной страницей Лиги чемпионов в Facebook.

    Певица Дуа Липа известна своей песней под названием New Rules.

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    Напомним, в финале Лиги чемпионов-2017/18 сыграют мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". В Киеве уверяют, что к проведению поединка все готово.

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