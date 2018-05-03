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    Спорт

    "Реал" и "Ливерпуль" едут в Киев. Определились финалисты Лиги чемпионов

    (обновлено: )2210
    Соперником английского "Ливерпуля" по финалу Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский", станет мадридский "Реал".
    Финал Лиги чемпионов. Ливерпуль - Реал
    УЕФА

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В среду, 2 мая, был сыгран второй ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов-2017/18, по итогам которого путевку в финал турнира, который пройдет в Киеве 26 мая, завоевал английский "Ливерпуль"

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    Игра в Риме завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе "Ромы" голами отметились Эдин Джеко (52-я минута) и Раджа Наингголан (86-я; 90+3-я, с пенальти), а еще один мяч влетел в ворота от полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера (15-я). У "красных" отличились Садио Мане (9-я) и Джорджиньо Вейналдум (25-я).

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    Первый матч, прошедший 24 апреля в Ливерпуле, завершился со счетом 5:2 в пользу мерсисайдцев, которые по сумме игр завоевали путевку в финал.

    Соперником "Ливерпуля" по финалу, который пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский", станет мадридский "Реал", по сумме двух встреч победивший мюнхенскую "Баварию".

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