В Риме на фанатов "Ливерпуля" напали с арматурой - СМИ

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КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Двое фанатов "Ливерпуля", прибывших в Рим на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против местной "Ромы", подверглись нападению со стороны неизвестных в столице Италии, при этом нападавшие использовали арматуру, сообщает Liverpool Echo.

Встреча "Рома" — "Ливерпуль" пройдет в Риме на "Стадио Олимпико" в среду, 2 мая, и начнется в 21:45 по киевскому времени. В первом матче, прошедшем в Ливерпуле 24 апреля, английская команда одержала победу со счетом 5:2.

Как отмечается, о нападении рассказал один из пострадавших 27-летний Карл Джонсон. По его словам, инцидент произошел вечером во вторник, 1 мая. Карл вместе со своим другом 29-летним Питером Сондерсом возвращались из одного из пабов в отель, когда на улице на них набросились двое хулиганов.

"Мы вышли из паба около половины одиннадцатого вечера. На улице было не так много болельщиков "Ливерпуля", и мы вдвоем пошли в отель. Мы отошли от бара всего на сотню ярдов, как вдруг из ниоткуда появились два скутера. Двое человек, сидевшие сзади, соскочили со скутеров и напали на нас. У одного из них в руках был железный прут. Мы попытались отбиться, но тут и водители слезли, и мы убежали", — рассказал Джонсон.

Отмечается, что Джонсон отделался незначительными ушибами, но сообщил изданию о произошедшем, чтобы предостеречь других фанатов мерсисайдцев, которых, по информации СМИ, приехало в Рим порядка 5 тысяч, быть осторожнее. При этом издание отмечает, что в момент нападения ни на Джонсоне, ни на Сондерсе не было фанатской атрибутики, поэтому нет уверенности в том, что атака связана с футболом. Несмотря на инцидент, оба английских болельщика заявили, что в Риме потрясающая атмосфера в преддверии матча и что большинство болельщиков "Ромы" ведут себя вежливо и дружелюбно.

В день первого матча команд в Ливерпуле фанаты "Ромы" также совершили серию нападений на болельщиков хозяев (на фото). Один из фанатов "красных" Шон Кокс, получивший серьезные повреждения головы, до сих пор пребывает в состоянии комы. Игроки "Ромы" во вторник провели акцию в его поддержку, выйдя на тренировку в майках с надписью "Держись, Шон".