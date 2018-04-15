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    Опубликовано видео драки фанатов "Динамо" с полицией

    (обновлено: )109
    Болельщики киевского клуба бросились отбивать своего товарища у полиции, в результате чего и произошли столкновения с правоохранителями возле гостевого сектора стадиона "Металлист" в Харькове.
    Видео XSPORT.ua

    В Харькове 14 апреля во время матча "Шахтер" (Донецк) — "Динамо" (Киев) произошла драка болельщиков столичного клуба с полицией. Встреча проходила на стадионе "Металлист".

    Поводом для столкновений стало то, что один из фанатов "Динамо" покинул гостевой сектор и был задержан правоохранителями. Группа болельщиков вступилась за товарища, что и послужило причиной потасовки.

    Спустя некоторое время фанаты вернулись на свой сектор.

    Напомним, матч закончился победой киевлян с минимальным счетом: единственный гол забил Владимир Шепелев.

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