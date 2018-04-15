Опубликовано видео драки фанатов "Динамо" с полицией

Видео XSPORT.ua

В Харькове 14 апреля во время матча "Шахтер" (Донецк) — "Динамо" (Киев) произошла драка болельщиков столичного клуба с полицией. Встреча проходила на стадионе "Металлист".

Поводом для столкновений стало то, что один из фанатов "Динамо" покинул гостевой сектор и был задержан правоохранителями. Группа болельщиков вступилась за товарища, что и послужило причиной потасовки.

Спустя некоторое время фанаты вернулись на свой сектор.

Напомним, матч закончился победой киевлян с минимальным счетом: единственный гол забил Владимир Шепелев.

Смотрите также: На матче "Шахтера" с "Динамо" сожгли флаг Новороссии