Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
Сергей Палкина оштрафовали на 100 тысяч гривен за фразу в адрес арбитра: "На месте Фонсеки я бы не удержался от парочки апперкотов Бойко". В ФФУ решили, что данные высказывания нарушают положения кодекса этики и честной игры Федерации футбола Украины.
Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
Сергей Палкина оштрафовали на 100 тысяч гривен за фразу в адрес арбитра: "На месте Фонсеки я бы не удержался от парочки апперкотов Бойко". В ФФУ решили, что данные высказывания нарушают положения кодекса этики и честной игры Федерации футбола Украины.
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
Донецкий "Шахтер" во втором поединке турнира Dubai Cup одолел чешскую "Славию" со счетом 3:2. "Горняки" вынуждены были отыгрываться уже после 17-й минуты встречи, когда фантастический удар со своей половины поля от Мирослава Стоха застал врасплох Андрея Пятова.
В преддверии новогодних праздников на Youtube-канале футбольного клуба "Шахтер" появился мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют". На кадрах видно, что над донецким стадионом развевается украинский флаг.
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины. Субботний матч, который прошел в Одессе, завершился победой "Шахтера" со счетом 2:0. Оба мяча забил Факундо Феррейра (8-я и 56-я минуты).
В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Многие народные избранники в честь праздника облачились в национальные наряды. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.
"Шахтер" досрочно стал чемпионом страны по итогам 28-го тура, в котором горняки переиграли луганскую "Зарю". Встреча, прошедшая в субботу в Харькове, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Шахтера", который набрал 75 очков и за четыре тура до конца чемпионата.
"Горняки" набрали 63 очка и сохранили 14-очковый перевес над киевским "Динамо" (49). В свою очередь, у "Зари" 40 баллов, команда теперь на 9 очков отстает от "Динамо", но на 5 баллов опережает донецкий "Олимпик" (35).
Во втором тайме всего за 8 минут дважды отличились "горняки": на 50-й минуте гол на свой счет записал Фред, на 58-й дончан вывел вперед Факудо - 2:3. Окончательный счет в матче - 3:4 пользу донецкой команды.
"Шахтер" набрал 12 очков в четырех встречах и стал недосягаемым для своих соперников. "Брага" с пятью очками идет на втором месте, у "Гента" на одно очко меньше, а "Коньяспор" с одним очком замыкает таблицу группы.
Легендарный политик, бывший президент Израиля Шимон Перес похоронен на главном национальном кладбище в Иерусалиме. В прощании с Пересом приняли участие первые лица государства, десятки тысяч рядовых граждан и делегации из более чем 70 стран мира.
Первый матч, который прошел на прошлой неделе во Львове, "горянки" выиграли со счетом 2:0. Основное время поединка в Швейцарии также завершилось со счетом 2:0, но уже в пользу хозяев. Исход матча решила серия пенальти.
Основное время игры, состоявшейся в Одессе в субботу, завершилось со счетом 1:1. Гол в составе "Шахтера" забил Фред (58-я минута), а у "Динамо" отличился Домагой Вида (80). "Динамо" стало обладателем трофея впервые за последние пять лет.
В ночь на пятницу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) в Константиновке Донецкой области обстреляли здание, на первом этаже которого находилось отделение миграционной службы и магазин, в результате происшествия никто не пострадал.
Футболисты "Севильи" одолели донецкий "Шахтер" в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и в третий раз подряд вышли в финал турнира. Встреча, прошедшая в Испании в четверг, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с испанской "Севильей" в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Матч, состоявшийся в четверг, 28 апреля, во Львове закончился со счетом 2:2. По этому поводу в сети появилось множество фотожаб и мемов.
Футболисты днепропетровского "Днепра" на своем поле нанесли поражение донецкому "Шахтеру" в матче 18-го тура чемпионата Украины. Воскресная игра в Днепропетровске завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.
Пожар вспыхнул в плавучем ресторане "Веранда" на правом берегу Днепра возле моста Патона в Киеве, сообщил РИА Новости Украина очевидец происшествия. "Ресторан затянут огнем. Дым от пожара поднимается высоко надо домами, его видно даже издалека", — сообщил собеседник агентства.
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
Донецкий "Шахтер" во втором поединке турнира Dubai Cup одолел чешскую "Славию" со счетом 3:2. "Горняки" вынуждены были отыгрываться уже после 17-й минуты встречи, когда фантастический удар со своей половины поля от Мирослава Стоха застал врасплох Андрея Пятова.
В преддверии новогодних праздников на Youtube-канале футбольного клуба "Шахтер" появился мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют". На кадрах видно, что над донецким стадионом развевается украинский флаг.
Поединок, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился уверенной победой "горняков" со счетом 3:1. И хотя первый гол в матче забили гости, "горняки" в течение пяти минут сравняли счет и даже вышли вперед.
В матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире. Матч 24-го тура в группе 1 состоялся в воскресенье в Харькове и завершился волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1.
Донецкий "Шахтер" забил еще два гола в матче против португальского футбольного клуба "Брага" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Во втором матче дубли оформили Кривцов и Тайсон. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "горняков".
В четверг, 24 ноября, во Львове на "Арене Львов" состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, где донецкий "Шахтер" принимал турецкий "Коньяспор". "Шахтер" одержал победу и досрочно обеспечил себе первое место в группе.
Футболисты донецкого "Шахтера" в Харькове обыграли львовские "Карпаты" - 2:1. У "горняков" голы забили Дарио Срна (10), который не реализовал пенальти на 45-й минуте, и Факундо Феррейра (77, смотрите на видео).
Встреча, прошедшая в четверг во Львове, завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0. Голы на счету Тараса Степаненко (5-я минута) и Виктора Коваленко (56). С 47-ой минуты "горняки" играли в меньшинстве.
Футболисты донецкого "Шахтера" добились победы над "Александрией" в домашнем матче третьего тура чемпионата Украины. Встреча, состоявшаяся в воскресенье во Львове, завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".
Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле обыграли швейцарский "Янг Бойз" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра, прошедшая во вторник во Львове, завершилась со счетом 2:0 в пользу вице-чемпиона Украины.
Финальный матч за Кубок Украины против луганской "Зари" стал последним в карьере Мирчи Луческу на посту главного тренера "Шахтера". С 2004 по 2016 год он возглавлял "горняков". Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.