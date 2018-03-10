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    ФК Шахтер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 762
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    • Самые читаемые
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    770
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Оларенважу Кайоде
    "Шахтер" арендовал нападающего "Манчестер Сити"
    19:58 02.03.2018
    360
    Донецкий клуб "Шахтер" заключил контракт с Оларенваджу Кайоде. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа.
    Кубок Украины. Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    Стали известны соперники "Шахтера" и "Динамо" в полуфинале Кубка Украины
    14:37 02.03.2018
    275
    Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Экс-тренер сборной Украины резко отреагировал на слова о болельщиках "Шахтера"
    18:44 26.02.2018
    2953
    По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
    Верес - Динамо, 25 февраля 2018
    "Шахтер" разгромил "Зирку", "Динамо" проиграло "Вересу"
    19:31 25.02.2018
    793
    Матч "Шахтера" и "Зирки" состоялся в Харькове и завершился со счетом 5:0 в пользу "горняков". Игра между ровенским "Вересом" и киевским "Динамо" завершилась проигрышем "бело-голубых".
    Игроки Ромы меряют кожаные валенки во время матч Лиги Чемпионов в Харькове
    Неделя моды: игроки "Ромы" обули валенки во время матча против "Шахтера"
    11:51 22.02.2018
    514
    Итальянским футболистам пришлось нелегко не только из-за проигранного матча, но и из-за морозов в Харькове. Технический персонал "Ромы" нашел запасным игрокам кожаные валенки.
    Порошенко на суде по делу госизмены Януковича
    Хроника 21 февраля: допрос Порошенко, невъездной Саакашвили, новый глава КС
    09:14 22.02.2018
    1586
    Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    "Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова 
    05:53 22.02.2018
    1816
    На площадь Свободы в Харькове было стянуто большое число полицейских, которые на автобусах эвакуировали итальянских болельщиков. В разгар потасовки в ход пошли кирпичи.
    Тарас Степаненко. Архивное фото
    "Рома" не сильнее "Шахтера", ее можно проходить - Степаненко
    05:18 22.02.2018
    303
    Донецкий "Шахтер" в среду вечером в Харькове одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
    Матч 1/8 финала ЛЧ Шахтер - Рома
    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча 
    02:56 22.02.2018
    24592
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.
    Болельщики ФК Шахтер во время матча против ФК Рома
    "Шахтер" не без труда обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    23:41 21.02.2018
    210
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился трудовой победой "горняков" со счетом 2:1.
    Матч Шахтер - Рома
    "Шахтер" вышел вперед в матче 1/8 финала ЛЧ против "Ромы"
    23:19 21.02.2018
    130
    Второй гол за донецкий "Шахтер" в мате против итальянской "Ромы" забил Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте.
    Шахтер сравнял счет в матче с Ромой
    "Шахтер" сравнял счет в матче с "Ромой"
    22:59 21.02.2018
    153
    Ярослав Ракицкий со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Факундо Феррейре, который обошел римского футболиста Манолас и точно пробил под голкипером противника.
    Рома открыла счет в матче с Шахтером
    "Рома" открыла счет в матче Лиги чемпионов с "Шахтером"
    22:29 21.02.2018
    265
    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и римской "Ромой" проходит в среду, 21 февраля, на стадионе "Металлист" в Харькове.
    В Харькове столкнулись болельщики Шахтера и Ромы
    "Фанаты лютуют". В Харькове столкнулись болельщики "Шахтера" и "Ромы" 
    22:24 21.02.2018
    2011
    По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
    Открытая тренировка Шахтера перед матчем против Ромы
    "Шахтер" сыграет с "Ромой" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов
    07:57 21.02.2018
    461
    Поединок начнется в 21.45 по киевскому времени в Харькове. По словам Паулу Фонсеки, "Рома" изменила некоторые нюансы своей игры, "инвертировав треугольник в центре".
    Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин
    Гендиректора "Шахтера" оштрафовали на 100 тыс грн за критику арбитра
    20:49 20.02.2018
    227
    Сергей Палкина оштрафовали на 100 тысяч гривен за фразу в адрес арбитра: "На месте Фонсеки я бы не удержался от парочки апперкотов Бойко". В ФФУ решили, что данные высказывания нарушают положения кодекса этики и честной игры Федерации футбола Украины.
    Футболисты Ромы в Харькове
    Футболисты "Ромы" в шоке от погоды в Харькове
    15:51 20.02.2018
    1939
    Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
    Игроки итальянского клуба Рома
    Соперник "Шахтера" по ЛЧ вырвался в тройку лидеров чемпионата Италии
    22:02 17.02.2018
    83
    Итальянская "Рома" добилась важной для себя победы в серии А. Римляне вышли на третьем место в итальянском чемпионате и в хорошем настроении приступают к подготовке к матчу против "Шахтера".
    Игроки ФК Шахтер. Архивное фото
    Донецкий "Шахтер" "переехал" в Мариуполь
    17:16 14.02.2018
    1393
    Согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Матч 1/8 финала ЛЧ Шахтер - Рома
    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча 
    02:56 22.02.2018
    24592
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.
    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Экс-тренер сборной Украины резко отреагировал на слова о болельщиках "Шахтера"
    18:44 26.02.2018
    2953
    По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
    В Харькове столкнулись болельщики Шахтера и Ромы
    "Фанаты лютуют". В Харькове столкнулись болельщики "Шахтера" и "Ромы" 
    22:24 21.02.2018
    2011
    По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
    Футболисты Ромы в Харькове
    Футболисты "Ромы" в шоке от погоды в Харькове
    15:51 20.02.2018
    1939
    Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    "Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова 
    05:53 22.02.2018
    1816
    На площадь Свободы в Харькове было стянуто большое число полицейских, которые на автобусах эвакуировали итальянских болельщиков. В разгар потасовки в ход пошли кирпичи.
    Порошенко на суде по делу госизмены Януковича
    Хроника 21 февраля: допрос Порошенко, невъездной Саакашвили, новый глава КС
    09:14 22.02.2018
    1586
    Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
    Игроки ФК Шахтер. Архивное фото
    Донецкий "Шахтер" "переехал" в Мариуполь
    17:16 14.02.2018
    1393
    Согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.
    Верес - Динамо, 25 февраля 2018
    "Шахтер" разгромил "Зирку", "Динамо" проиграло "Вересу"
    19:31 25.02.2018
    793
    Матч "Шахтера" и "Зирки" состоялся в Харькове и завершился со счетом 5:0 в пользу "горняков". Игра между ровенским "Вересом" и киевским "Динамо" завершилась проигрышем "бело-голубых".
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    770
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Игроки Ромы меряют кожаные валенки во время матч Лиги Чемпионов в Харькове
    Неделя моды: игроки "Ромы" обули валенки во время матча против "Шахтера"
    11:51 22.02.2018
    514
    Итальянским футболистам пришлось нелегко не только из-за проигранного матча, но и из-за морозов в Харькове. Технический персонал "Ромы" нашел запасным игрокам кожаные валенки.
    Открытая тренировка Шахтера перед матчем против Ромы
    "Шахтер" сыграет с "Ромой" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов
    07:57 21.02.2018
    461
    Поединок начнется в 21.45 по киевскому времени в Харькове. По словам Паулу Фонсеки, "Рома" изменила некоторые нюансы своей игры, "инвертировав треугольник в центре".
    Оларенважу Кайоде
    "Шахтер" арендовал нападающего "Манчестер Сити"
    19:58 02.03.2018
    360
    Донецкий клуб "Шахтер" заключил контракт с Оларенваджу Кайоде. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа.
    Тарас Степаненко. Архивное фото
    "Рома" не сильнее "Шахтера", ее можно проходить - Степаненко
    05:18 22.02.2018
    303
    Донецкий "Шахтер" в среду вечером в Харькове одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
    Кубок Украины. Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    Стали известны соперники "Шахтера" и "Динамо" в полуфинале Кубка Украины
    14:37 02.03.2018
    275
    Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
    Рома открыла счет в матче с Шахтером
    "Рома" открыла счет в матче Лиги чемпионов с "Шахтером"
    22:29 21.02.2018
    265
    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и римской "Ромой" проходит в среду, 21 февраля, на стадионе "Металлист" в Харькове.
    Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин
    Гендиректора "Шахтера" оштрафовали на 100 тыс грн за критику арбитра
    20:49 20.02.2018
    227
    Сергей Палкина оштрафовали на 100 тысяч гривен за фразу в адрес арбитра: "На месте Фонсеки я бы не удержался от парочки апперкотов Бойко". В ФФУ решили, что данные высказывания нарушают положения кодекса этики и честной игры Федерации футбола Украины.
    Болельщики ФК Шахтер во время матча против ФК Рома
    "Шахтер" не без труда обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    23:41 21.02.2018
    210
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился трудовой победой "горняков" со счетом 2:1.
    Шахтер сравнял счет в матче с Ромой
    "Шахтер" сравнял счет в матче с "Ромой"
    22:59 21.02.2018
    153
    Ярослав Ракицкий со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Факундо Феррейре, который обошел римского футболиста Манолас и точно пробил под голкипером противника.
    Матч Шахтер - Рома
    "Шахтер" вышел вперед в матче 1/8 финала ЛЧ против "Ромы"
    23:19 21.02.2018
    130
    Второй гол за донецкий "Шахтер" в мате против итальянской "Ромы" забил Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте.
    Игроки итальянского клуба Рома
    Соперник "Шахтера" по ЛЧ вырвался в тройку лидеров чемпионата Италии
    22:02 17.02.2018
    83
    Итальянская "Рома" добилась важной для себя победы в серии А. Римляне вышли на третьем место в итальянском чемпионате и в хорошем настроении приступают к подготовке к матчу против "Шахтера".
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