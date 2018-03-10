Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
Встреча, состоявшаяся в Киеве, завершилась со счетом 3:2. У динамовцев голы забили Беньямин Вербич (58-я минута), Виктор Цыганков (77) и Томаш Кендзера (90), у гостей отличились Игорь Харатин (50) и Юри Фрейтас (61).
Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
В связи с проведением ответного матча вечером в четверг ограничат работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Лучший бомбардир "Динамо" в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани пропустит матч с афинцами из-за травмы.
Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
Встреча, состоявшаяся в Киеве, завершилась со счетом 3:2. У динамовцев голы забили Беньямин Вербич (58-я минута), Виктор Цыганков (77) и Томаш Кендзера (90), у гостей отличились Игорь Харатин (50) и Юри Фрейтас (61).
Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
В связи с проведением ответного матча вечером в четверг ограничат работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Лучший бомбардир "Динамо" в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани пропустит матч с афинцами из-за травмы.
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины. Субботний матч, который прошел в Одессе, завершился победой "Шахтера" со счетом 2:0. Оба мяча забил Факундо Феррейра (8-я и 56-я минуты).
Голкипер киевского "Динамо" 41-летний Александр Шовковский объявил о завершении карьеры футболиста. В составе "Динамо", за которое он играл на протяжении всей карьеры, Шовковский 14 раз выигрывал чемпионат Украины, 11 раз – Кубок страны, 6 раз – Суперкубок Украины.
Во втором тайме всего за 8 минут дважды отличились "горняки": на 50-й минуте гол на свой счет записал Фред, на 58-й дончан вывел вперед Факудо - 2:3. Окончательный счет в матче - 3:4 пользу донецкой команды.
Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 9-ой минуте после эффектного прохода Ярмоленка и гола Беседина. Несмотря на крупную победу, киевская команда покидает еврокубки, заняв последнее место в группе В с 5 очками.
Игра, прошедшая в субботу в Киеве, закончилась в пользу действующего чемпиона страны. В составе "Динамо" голы забили Евгений Хачериди (18-я минута) и Евгений Макаренко (50), у гостей точным ударом отметился Сильвано Комвалиус (56).
Основное время игры, состоявшейся в Одессе в субботу, завершилось со счетом 1:1. Гол в составе "Шахтера" забил Фред (58-я минута), а у "Динамо" отличился Домагой Вида (80). "Динамо" стало обладателем трофея впервые за последние пять лет.
Поединок, который состоялся во вторник вечером в Манчестере, закончился ничьей 0:0. По сумме двух матчей киевский клуб покидает раунд плей-лфф Лиги чемпионов, в который он попал впервые за последние 16 лет.
Игроки донецкой команды на последних минутах смогли забить два гола, один из них с пенальти. Награды им вручали президент ФФУ Андрей Павелко, президент УПЛ Виталий Данилов и губернатора Одесской области Михаил Саакашвили.
Красивая победа "Динамо" над "Шахтером" в финале Кубка Украины получилась с неприятным привкусом. Как ни старалась команда Сергея Реброва порадовать своих болельщиков, те сделали все для того, чтобы испортить ей праздник.
В столице Украины в один день прошел ряд акций протестов, которые переросли в беспорядки. Активисты, протестующие против застройки на Осокорках, ворвались в КГГА, а под Радой "финансовый майдан" поджег шины и перекрыл улицы.
Поединок, прошедший в четверг вечером в Элбасани, закончился победой хозяев со счетом 3:2. Киевляне понесли первое поражение в нынешней Лиги Европы, однако заранее гарантировали себе выход в плей-ооф турнира, набрав за 4 тура 10 очков.
За команду ветеранов "Динамо" сыграли Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Александр Хацкевич, Олег Лужный, Максим Шацких и другие звезды клуба 80-х и 90-х. Ветераны побелили сборную болельщиков со счетом 3:2.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Одессе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кирилл Ковалец (14-я минута) и Алексей Хобленко (21). У динамовцев гол забил Артем Кравец (79).
Счет в матче на 34-ой минуте открыли хозяева, а под завесу первого тайма сербы удвоили преимущество. Второй тайм был за "динамовцами": подопечные Александра Хацкевича забили три гола и победили хозяев.
Пользователь Vidis Vidisov в понедельник выложил на своем канале в Youtube кадры потасовки, которая возникла в воскресенье перед матчем 4-го тура Украинской Премьер-лиги "Ворскла" – "Динамо", между болельщиками киевлян и полицейскими. Игра проходила в Полтаве.
ФК "Динамо" проиграло на выезде "Звезде" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч, состоявшийся в воскресенье в Кропивницком, завершился со счетом 2:0. Голы забили Андрей Бацула (34-я минута) и Павел Полегенько (71).
Киевское "Динамо" одержало победу над донецким "Олимпиком" в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч, который состоялся в субботу в Киеве, завершился со счетом 1:0. Гол в компенсированное время матча забил Артем Беседин, сообщает Р-Спорт.
Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 9-ой минуте и за два периода забили 6 безответных голов. По словам главного тренера киевлян, он призвал играть "динамовцев" в последнем матче группового турнира ЛЧ за свою честь.
Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал матч 17-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы", закончившийся со счетом 2:2, несмотря на преимущество динамовцев в первом тайме.
Футболисты киевского "Динамо" одержали победу над луцкой "Волынью" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины. Игра, прошедшая в субботу в Луцке, закончилась со счетом 4:1 в пользу действующего чемпиона страны.
Футболисты киевского "Динамо" одержали победу над "Сталью" из Каменского в домашнем матче 15-го тура чемпионата Украины. Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров заявил, что игроки "в каждом поединке должны отдаваться на 200%".
Футболисты "Бенфики" на своем поле обыграли киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бенфика" набрала 7 очков и сравнялась с лидирующим в группе "Наполи". Далее идут турецкий "Бешикташ" (6) и "Динамо" (1).
Встреча, прошедшая в субботу в Одессе, завершилась со счетом 1:1. В составе "Динамо" гол забил Жуниор Мораэс (30-я минута). В компенсированное время матча защитник киевлян Евгений Хачериди записал на свой счет автогол и спас "Черноморец" от поражения.
Бывший игрок одесского "Черноморца" и киевского "Динамо" Владимир Кузьмичев погиб в автокатастрофе в субботу в Москве, сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.
Во вторник, 13 сентября, киевское "Динамо" минимально проиграло "Наполи" (Неаполь) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.