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    ФК Динамо (Киев)

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Матч Лацио - Динамо. Видео
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    7850
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Матч Лацио - Динамо
    "Динамо" сыграло вничью с "Лацио" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
    23:59 08.03.2018
    289
    Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне на 52-ой минуте матча, однако всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет. В течение второго команды обменялись еще двумя голами.
    Матч Лацио - Динамо
    "Лацио" и "Динамо" в течение двух минут обменялись двумя голами
    23:20 08.03.2018
    151
    Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
    Игрок Динамо Артем Беседин
    Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Лацио"
    21:15 08.03.2018
    267
    В стартовом составе киевского "Динамо" выйдут: Бойко, Кедзьора, Бурда, Кадар, Пиварич, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Морозюк, Беседин.
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    770
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Болельщики Динамо
    Киевские болельщики не могут купить билеты на матч "Лацио" - "Динамо"
    16:00 05.03.2018
    976
    По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
    Игрок сборной Украины Владислав Ващук. Архивное фото
    Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву
    11:37 05.03.2018
    730
    По словам бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука, он подает иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
    Киевское Динамо вырвало победу в матче чемпионата Украины с Зарей
    "Динамо" вырвало победу у "Зари" в матче чемпионата Украины
    21:10 04.03.2018
    156
    Встреча, состоявшаяся в Киеве, завершилась со счетом 3:2. У динамовцев голы забили Беньямин Вербич (58-я минута), Виктор Цыганков (77) и Томаш Кендзера (90), у гостей отличились Игорь Харатин (50) и Юри Фрейтас (61).
    Коваль в первой игре за Депортиво пропустил нелепый гол и получил удаление. Видео
    Хуже не придумаешь. Украинец провалил дебют в первой игре за "Депортиво" 
    22:36 03.03.2018
    1637
    Голкипер Максим Коваль, который принадлежит киевскому "Динамо", провально дебютировал за свой новый клуб - испанский "Депортиво". В субботу Коваль сыграл свой первый матч за новую команду.
    Кубок Украины. Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    Стали известны соперники "Шахтера" и "Динамо" в полуфинале Кубка Украины
    14:37 02.03.2018
    275
    Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
    Владислав Ващук
    Против знаменитого "динамовца" возбуждено уголовное дело
    12:12 27.02.2018
    2253
    Сообщается, что экс-защитник киевского "Динамо" Ващук не возвращает полузащитнику "Динамо" Олегу Гусеву долг в 50 тысяч долларов.
    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Экс-тренер сборной Украины резко отреагировал на слова о болельщиках "Шахтера"
    18:44 26.02.2018
    2953
    По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис. Архивное фото
    Суркис о безопасности в Мариуполе: "На той стороне воюют бывшие болельщики "Шахтера"
    15:16 26.02.2018
    616
    По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
    Верес - Динамо, 25 февраля 2018
    "Шахтер" разгромил "Зирку", "Динамо" проиграло "Вересу"
    19:31 25.02.2018
    793
    Матч "Шахтера" и "Зирки" состоялся в Харькове и завершился со счетом 5:0 в пользу "горняков". Игра между ровенским "Вересом" и киевским "Динамо" завершилась проигрышем "бело-голубых".
    Игроки Динамо после победы над Янг Бойз
    Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
    14:31 23.02.2018
    633
    Согласно информации на сайте УЕФА, матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в котором "Динамо" сыграет с римским "Лацио", запланированы на 8 и 15 марта.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - АЕК
    "Динамо" после нулевой ничьей с АЕКом вышло в 1/8 финала Лиги Европы
    23:05 22.02.2018
    1163
    Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче "Динамо" сыграло против АЕКа со счетом 1:1.
    Игрок Динамо Артем Беседин
    "Динамо" сыграет с АЕК. Метро Киева изменит график работы из-за матча
    09:10 22.02.2018
    138
    В связи с проведением ответного матча вечером в четверг ограничат работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Лучший бомбардир "Динамо" в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани пропустит матч с афинцами из-за травмы.
    Болельщики ФК Динамо. Архивное фото
    CAS отклонил апелляцию "Динамо" на техническое поражение от "Мариуполя"
    01:10 20.02.2018
    209
    CAS оставил в силе решение ФФУ и отклонил апелляцию "Динамо". Также отмечается, что все детали вердикта Спортивного арбитражного суда станут известны позже.
    Голы в матче АЕК - Динамо. Видео
    Как "Динамо" упустило победу над АЕКом в Афинах 
    05:39 16.02.2018
    1411
    Матч, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 между командами АЕК - Динамо (Киев)
    "Динамо" начинает 1/16 финала Лиги Европы с боевой ничьей против АЕКа
    23:58 15.02.2018
    108
    Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    7850
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Матч Лацио - Динамо. Видео
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    7850
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Экс-тренер сборной Украины резко отреагировал на слова о болельщиках "Шахтера"
    18:44 26.02.2018
    2953
    По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
    Владислав Ващук
    Против знаменитого "динамовца" возбуждено уголовное дело
    12:12 27.02.2018
    2253
    Сообщается, что экс-защитник киевского "Динамо" Ващук не возвращает полузащитнику "Динамо" Олегу Гусеву долг в 50 тысяч долларов.
    Коваль в первой игре за Депортиво пропустил нелепый гол и получил удаление. Видео
    Хуже не придумаешь. Украинец провалил дебют в первой игре за "Депортиво" 
    22:36 03.03.2018
    1637
    Голкипер Максим Коваль, который принадлежит киевскому "Динамо", провально дебютировал за свой новый клуб - испанский "Депортиво". В субботу Коваль сыграл свой первый матч за новую команду.
    Голы в матче АЕК - Динамо. Видео
    Как "Динамо" упустило победу над АЕКом в Афинах 
    05:39 16.02.2018
    1411
    Матч, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - АЕК
    "Динамо" после нулевой ничьей с АЕКом вышло в 1/8 финала Лиги Европы
    23:05 22.02.2018
    1163
    Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче "Динамо" сыграло против АЕКа со счетом 1:1.
    Болельщики Динамо
    Киевские болельщики не могут купить билеты на матч "Лацио" - "Динамо"
    16:00 05.03.2018
    976
    По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
    Верес - Динамо, 25 февраля 2018
    "Шахтер" разгромил "Зирку", "Динамо" проиграло "Вересу"
    19:31 25.02.2018
    793
    Матч "Шахтера" и "Зирки" состоялся в Харькове и завершился со счетом 5:0 в пользу "горняков". Игра между ровенским "Вересом" и киевским "Динамо" завершилась проигрышем "бело-голубых".
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    770
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Игрок сборной Украины Владислав Ващук. Архивное фото
    Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву
    11:37 05.03.2018
    730
    По словам бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука, он подает иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
    Игроки Динамо после победы над Янг Бойз
    Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
    14:31 23.02.2018
    633
    Согласно информации на сайте УЕФА, матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в котором "Динамо" сыграет с римским "Лацио", запланированы на 8 и 15 марта.
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис. Архивное фото
    Суркис о безопасности в Мариуполе: "На той стороне воюют бывшие болельщики "Шахтера"
    15:16 26.02.2018
    616
    По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
    Матч Лацио - Динамо
    "Динамо" сыграло вничью с "Лацио" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
    23:59 08.03.2018
    289
    Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне на 52-ой минуте матча, однако всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет. В течение второго команды обменялись еще двумя голами.
    Кубок Украины. Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    Стали известны соперники "Шахтера" и "Динамо" в полуфинале Кубка Украины
    14:37 02.03.2018
    275
    Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
    Игрок Динамо Артем Беседин
    Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Лацио"
    21:15 08.03.2018
    267
    В стартовом составе киевского "Динамо" выйдут: Бойко, Кедзьора, Бурда, Кадар, Пиварич, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Морозюк, Беседин.
    Киевское Динамо на сборах в Испании
    "Динамо" провалило спарринг перед матчем Лиги Европы
    22:40 11.02.2018
    224
    Киевский клуб потерпел обидное поражение с минимальным счетом от малоизвестного норвежского клуба. Встреча прошла во время тренировочных сборов в Испании.
    Болельщики ФК Динамо. Архивное фото
    CAS отклонил апелляцию "Динамо" на техническое поражение от "Мариуполя"
    01:10 20.02.2018
    209
    CAS оставил в силе решение ФФУ и отклонил апелляцию "Динамо". Также отмечается, что все детали вердикта Спортивного арбитражного суда станут известны позже.
    Киевское Динамо вырвало победу в матче чемпионата Украины с Зарей
    "Динамо" вырвало победу у "Зари" в матче чемпионата Украины
    21:10 04.03.2018
    156
    Встреча, состоявшаяся в Киеве, завершилась со счетом 3:2. У динамовцев голы забили Беньямин Вербич (58-я минута), Виктор Цыганков (77) и Томаш Кендзера (90), у гостей отличились Игорь Харатин (50) и Юри Фрейтас (61).
    Матч Лацио - Динамо
    "Лацио" и "Динамо" в течение двух минут обменялись двумя голами
    23:20 08.03.2018
    151
    Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
    Игрок Динамо Артем Беседин
    "Динамо" сыграет с АЕК. Метро Киева изменит график работы из-за матча
    09:10 22.02.2018
    138
    В связи с проведением ответного матча вечером в четверг ограничат работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Лучший бомбардир "Динамо" в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани пропустит матч с афинцами из-за травмы.
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