Чемпионат Украины. "Динамо" победил "Шахтер"

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" в субботу, 14 апреля, одержало победу над донецким "Шахтером" в матче 27-го тура чемпионата Украины по футболу.

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Встреча, состоявшаяся в Харькове в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян, в составе которых на 32-й минуте отличился Владимир Шепелев. На 94-й минуте за вторую желтую карточку был удален нападающий "горняков" Тайсон.

"Шахтер", выигравший последние семь матчей чемпионата и не пропустивший в них ни одного гола, лидирует в турнирной таблице группы I с 63 очками, "Динамо" (60) идет вторым.