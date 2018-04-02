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    Стычки фанатов и полиции в Мариуполе. Пострадали 9 правоохранителей

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    По данным полиции, фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды, полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона,
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    0629.com.ua

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В стычках полиции и футбольных фанатов в Мариуполе, которые произошли на стадионе во время игры "Мариуполь" — "Динамо", пострадали 9 правоохранителей, сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    0629.com.ua
    Столкновения болельщиков и полиции в Мариуполе: в ход пошли камни

    "Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона, однако товарищи встали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни", — сообщили в полиции.

    В результате инцидента телесные повреждения получили 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, которые несли службу в качестве приданных сил, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Также повреждены два служебных авто.

    "В настоящее время гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация, что есть пострадавшие среди журналистов", — сообщили в ГУ НП.

    0629.com.ua
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018

    По факту начаты уголовные производства по ч.1 ст.342 "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ч.2 ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

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