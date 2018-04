Перед матчем Лиги чемпионов фанаты забросали автобус "МанСити" бутылками

В Ливерпуле футбольные фанаты устроили бесчинства в момент проезда автобуса "Манчестер Сити" на стадион "Энфилд Роад". В автобус полетели бутылки с пивом и камни, одна из бутылок ударилась прямо в лобовое стекло.

Напомним, 4 апреля состоялись матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов. "Ливерпуль" на своем поле разгромил "МанСити", обыграв команду Хосепа Гвардиолы со счетом 3:0. Голы забили Мохамед Салах (12-я минута), Алекс Окслейд-Чемберлен (21-я) и Садио Мане (31-я).

