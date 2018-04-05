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    Перед матчем Лиги чемпионов фанаты забросали автобус "МанСити" бутылками

    (обновлено: )12501
    Футболисты и тренерский штаб "Манчестер Сити" пережили неприятный мгновения, добираясь на матч Лиги чемпионов в Ливерпуле. Болельщики команды соперников атаковали автобус "МанСити".
    Видео TIME 4 SPORT

    В Ливерпуле футбольные фанаты устроили бесчинства в момент проезда автобуса "Манчестер Сити" на стадион "Энфилд Роад". В автобус полетели бутылки с пивом и камни, одна из бутылок ударилась прямо в лобовое стекло.

    Напомним, 4 апреля состоялись матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов. "Ливерпуль" на своем поле разгромил "МанСити", обыграв команду Хосепа Гвардиолы со счетом 3:0. Голы забили Мохамед Салах (12-я минута), Алекс Окслейд-Чемберлен (21-я) и Садио Мане (31-я).

    После матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп принес извинения своему коллеге за поведение болельщиков перед игрой.

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