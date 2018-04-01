Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе

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В Мариуполе во время матча между местной командой и киевским клубом "Динамо" возникла драка между болельщиками и правоохранителями, сообщает телеканал "112 Украина".

Как сообщается, во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни.

О причинах драки пока что не сообщается, однако предположительно она возникла из-за запрета полиции покидать сектора во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно покинули свои места, несмотря на предупреждения, что зайти обратно они не смогут.

Когда полиция отказалась впустить их обратно в сектор, началась ссора, во время которой остальные болельщики, видимо, решили помочь своим товарищам.

Сообщается, что один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал. Ещё несколько были задержаны, однако полиция обещает отпустить их, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

На матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Посещение игры стало завершением его рабочего визита в Донецкую область. Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" со счетом 3:2.