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    "Динамо" выходит вперед в матче с "Мариуполем"

    (обновлено: )124
    Шапаренко ударил по мячу с лету, после чего он полетел точно в дальний верхний угол ворот соперника. Спустя несколько минут Цыганков развернулся в штрафной "Мариуполя" и точно пробил в угол ворот.
    Матч Мариуполь - Динамо
    Скриншот видео

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник киевского "Динамо" вывел свою команду вперед в матче с "Мариуполем", который проходит в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги. Спустя несколько минут гол в пользу киевлян забил полузащитник Виктор Циганков. Таким образом, счет составляет 1:3 в пользу киевского "Динамо".

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    Шапаренко ударил по мячу с лету, после чего он полетел точно в дальний верхний угол ворот соперника. Спустя несколько минут Цыганков развернулся в штрафной "Мариуполя" и точно пробил в угол ворот.

    Встреча проходит на стадионе имени Бойко в Мариуполе. Первый гол в игре забил полузащитник местной команды Андрей Тотовицкий.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посетит футбольный матч между командой "Мариуполь" и киевским "Динамо". Киевляне в августе 2017 года отказались ехать в Мариуполь на футбольный поединок с одноименным клубом по соображениям безопасности.

     

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