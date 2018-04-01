"Динамо" выходит вперед в матче с "Мариуполем"

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КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник киевского "Динамо" вывел свою команду вперед в матче с "Мариуполем", который проходит в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги. Спустя несколько минут гол в пользу киевлян забил полузащитник Виктор Циганков. Таким образом, счет составляет 1:3 в пользу киевского "Динамо".

Шапаренко ударил по мячу с лету, после чего он полетел точно в дальний верхний угол ворот соперника. Спустя несколько минут Цыганков развернулся в штрафной "Мариуполя" и точно пробил в угол ворот.

Встреча проходит на стадионе имени Бойко в Мариуполе. Первый гол в игре забил полузащитник местной команды Андрей Тотовицкий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посетит футбольный матч между командой "Мариуполь" и киевским "Динамо". Киевляне в августе 2017 года отказались ехать в Мариуполь на футбольный поединок с одноименным клубом по соображениям безопасности.